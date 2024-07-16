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В России представят линейку супергероев БРИКС для детей и подростков

В России представят линейку супергероев БРИКС для детей и подростков - 16.07.2024, ПРАЙМ

В России представят линейку супергероев БРИКС для детей и подростков

Для детей и подростков этой осенью будет представлена линейка супергероев БРИКС, сообщил в ходе пресс-конференции автор и генеральный продюсер проекта Олег Рой. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T16:52+0300

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брикс

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Для детей и подростков этой осенью будет представлена линейка супергероев БРИКС, сообщил в ходе пресс-конференции автор и генеральный продюсер проекта Олег Рой. По его словам, супергероев начнут плавно интегрировать и в сериальную, и в литературную среду."Я думаю, что мы всю линейку представим к концу сентября. Уже вся линейка полностью будет представлена и в составляющей 6+, и в составляющей 12+", — сказал Рой. Он также сообщил, что в текущем году могут запустить производство анимационного сериала "Русские супергерои" для детей самого раннего возраста. "Конечно же, мы в этом году попытаемся запустить полностью производство анимационного сериала, как 6+, так и 0+... Мы сейчас находимся в больших переговорных процессах", — уточнил продюсер. Кроме того, он рассказал, что, помимо сериала, в течение последних восьми месяцев были созданы магазины "Русские супергерои", также ведется работа по паркам русских супергероев. "Первый парк мы уже в конце следующего месяца будем презентовать. Презентовать пока визуально. Также будем смотреть по партнерам и по тому, как государство российское в том числе воспримет этот проект "Русские супергерои" для себя", — добавил Рой.

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брикс, производство мультипликации