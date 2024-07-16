Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Северной Осетии ввели графики отключения электричества - 16.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240716/svet-850191019.html
В Северной Осетии ввели графики отключения электричества
В Северной Осетии ввели графики отключения электричества - 16.07.2024, ПРАЙМ
В Северной Осетии ввели графики отключения электричества
Графики временного отключения электроэнергии введены в Северной Осетии в связи с аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции, сообщило... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T19:39+0300
2024-07-16T19:39+0300
энергетика
россия
северная осетия
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/79/828417989_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_70bcf49b7b301fc63ed9668fb0da6279.jpg
НАЛЬЧИК, 16 июл – ПРАЙМ. Графики временного отключения электроэнергии введены в Северной Осетии в связи с аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции, сообщило министерство ЖКХ региона. Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. "В связи с аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции и срабатыванием комплекса противоаварийной автоматики действием на отключение нагрузки введены графики для восстановления объема нагрузки подключенной к противоаварийной автоматике. Графики временного отключения потребителей введены в том числе и на территории нашей республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что восстановление обратной подачи электроэнергии потребителям запланировано ориентировочно после 22.00 мск вторника.
https://1prime.ru/20240716/krymenergo-850187044.html
северная осетия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/79/828417989_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_5dae1bca5e3f352c332b924956245119.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, северная осетия
Энергетика, РОССИЯ, Северная Осетия
19:39 16.07.2024
 
В Северной Осетии ввели графики отключения электричества

В Северной Осетии ввели графики временного отключения электроэнергии

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НАЛЬЧИК, 16 июл – ПРАЙМ. Графики временного отключения электроэнергии введены в Северной Осетии в связи с аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции, сообщило министерство ЖКХ региона.
Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.
"В связи с аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции и срабатыванием комплекса противоаварийной автоматики действием на отключение нагрузки введены графики для восстановления объема нагрузки подключенной к противоаварийной автоматике. Графики временного отключения потребителей введены в том числе и на территории нашей республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что восстановление обратной подачи электроэнергии потребителям запланировано ориентировочно после 22.00 мск вторника.
Ситуация с энергоснабжением Крыма - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
"Крымэнерго" ввела веерные отключения электричества на полуострове
18:13
 
ЭнергетикаРОССИЯСеверная Осетия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала