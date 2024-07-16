https://1prime.ru/20240716/svet-850191019.html

В Северной Осетии ввели графики отключения электричества

В Северной Осетии ввели графики отключения электричества - 16.07.2024, ПРАЙМ

В Северной Осетии ввели графики отключения электричества

Графики временного отключения электроэнергии введены в Северной Осетии в связи с аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции, сообщило... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T19:39+0300

2024-07-16T19:39+0300

2024-07-16T19:39+0300

энергетика

россия

северная осетия

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НАЛЬЧИК, 16 июл – ПРАЙМ. Графики временного отключения электроэнергии введены в Северной Осетии в связи с аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции, сообщило министерство ЖКХ региона. Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. "В связи с аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции и срабатыванием комплекса противоаварийной автоматики действием на отключение нагрузки введены графики для восстановления объема нагрузки подключенной к противоаварийной автоматике. Графики временного отключения потребителей введены в том числе и на территории нашей республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что восстановление обратной подачи электроэнергии потребителям запланировано ориентировочно после 22.00 мск вторника.

https://1prime.ru/20240716/krymenergo-850187044.html

северная осетия

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россия, северная осетия