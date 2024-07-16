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"Фашисты". Песков прокомментировал данные о расстреле россиянина - 16.07.2024, ПРАЙМ
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"Фашисты". Песков прокомментировал данные о расстреле россиянина
"Фашисты". Песков прокомментировал данные о расстреле россиянина - 16.07.2024, ПРАЙМ
"Фашисты". Песков прокомментировал данные о расстреле россиянина
Боевики "Азова"* (запрещенная в РФ террористическая организация) - фашисты, их надо уничтожать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T11:06+0300
2024-07-16T11:07+0300
происшествия
дмитрий песков
вс россии
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Боевики "Азова"* (запрещенная в РФ террористическая организация) - фашисты, их надо уничтожать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о расстреле "азовцами"* военнослужащего Вооруженных сил России. Комментируя информацию о расстреле россиянина боевиками "Азова"*, Песков заявил: "Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать. Конечно, наши герои на передовой так и делают". Видео расстрела военнослужащего ВС России ранее было опубликовано в Telegram-канале нацбата "Азов"*.*Запрещенная в РФ террористическая организация
https://1prime.ru/20240714/peskov-850087907.html
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дмитрий песков, вс россии, всу
Происшествия, Дмитрий Песков, ВС России, ВСУ
11:06 16.07.2024 (обновлено: 11:07 16.07.2024)
 
"Фашисты". Песков прокомментировал данные о расстреле россиянина

Песков о расстреле военного ВС РФ: фашисты есть фашисты, их надо уничтожать

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Боевики "Азова"* (запрещенная в РФ террористическая организация) - фашисты, их надо уничтожать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о расстреле "азовцами"* военнослужащего Вооруженных сил России.
Комментируя информацию о расстреле россиянина боевиками "Азова"*, Песков заявил: "Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать. Конечно, наши герои на передовой так и делают".
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
Песков: точки соприкосновения с США все еще возможно находить
14 июля, 12:08
Видео расстрела военнослужащего ВС России ранее было опубликовано в Telegram-канале нацбата "Азов"*.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
 
ПроисшествияДмитрий ПесковВС РоссииВСУ
 
 
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