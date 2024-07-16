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"Фашисты". Песков прокомментировал данные о расстреле россиянина

"Фашисты". Песков прокомментировал данные о расстреле россиянина - 16.07.2024, ПРАЙМ

"Фашисты". Песков прокомментировал данные о расстреле россиянина

Боевики "Азова"* (запрещенная в РФ террористическая организация) - фашисты, их надо уничтожать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T11:06+0300

2024-07-16T11:06+0300

2024-07-16T11:07+0300

происшествия

дмитрий песков

вс россии

всу

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Боевики "Азова"* (запрещенная в РФ террористическая организация) - фашисты, их надо уничтожать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о расстреле "азовцами"* военнослужащего Вооруженных сил России. Комментируя информацию о расстреле россиянина боевиками "Азова"*, Песков заявил: "Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать. Конечно, наши герои на передовой так и делают". Видео расстрела военнослужащего ВС России ранее было опубликовано в Telegram-канале нацбата "Азов"*.*Запрещенная в РФ террористическая организация

https://1prime.ru/20240714/peskov-850087907.html

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дмитрий песков, вс россии, всу