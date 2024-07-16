Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спасатели Омана ищут экипаж с потерпевшего крушение нефтяного танкера - 16.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240716/tanker-850173572.html
Спасатели Омана ищут экипаж с потерпевшего крушение нефтяного танкера
Спасатели Омана ищут экипаж с потерпевшего крушение нефтяного танкера - 16.07.2024, ПРАЙМ
Спасатели Омана ищут экипаж с потерпевшего крушение нефтяного танкера
На побережье Омана в настоящее время идут поиски экипажа нефтяного танкера под названием Prestige Falcon, который затонул у побережья. Информацию об этом... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T14:13+0300
2024-07-16T14:13+0300
происшествия
танкер
оман
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/06/841420605_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_6f1c0d4c22ab23039d6bcc5428863751.jpg
ДОХА, 16 июл - ПРАЙМ. На побережье Омана в настоящее время идут поиски экипажа нефтяного танкера под названием Prestige Falcon, который затонул у побережья. Информацию об этом сообщил центр морской безопасности Омана в социальной сети Х.Отмечается, что судно ходило под флагом Коморских островов. В результате крушения 16 человек, 13 из них граждане Индии, а остальные трое - граждане Шри-Ланки, пропали без вести.Центр морской безопасности Омана сообщил, что поисково-спасательная операция все еще продолжается. Затонувший танкер находился в 25 морских милях от побережья Омана и потерпел крушение в ночь на 16 июля.
https://1prime.ru/20240610/oil-849032976.html
оман
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/06/841420605_58:0:2342:1713_1920x0_80_0_0_be2d813ebb011a3a4de16a6a6ccfcd18.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
танкер, оман
Происшествия, танкер, ОМАН
14:13 16.07.2024
 
Спасатели Омана ищут экипаж с потерпевшего крушение нефтяного танкера

Береговые службы Омана ищут экипаж с потерпевшего крушение нефтяного танкера

© Unsplash/Michael StarkieТанкер СПГ
Танкер СПГ
© Unsplash/Michael Starkie
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОХА, 16 июл - ПРАЙМ. На побережье Омана в настоящее время идут поиски экипажа нефтяного танкера под названием Prestige Falcon, который затонул у побережья. Информацию об этом сообщил центр морской безопасности Омана в социальной сети Х.
Отмечается, что судно ходило под флагом Коморских островов. В результате крушения 16 человек, 13 из них граждане Индии, а остальные трое - граждане Шри-Ланки, пропали без вести.
Центр морской безопасности Омана сообщил, что поисково-спасательная операция все еще продолжается. Затонувший танкер находился в 25 морских милях от побережья Омана и потерпел крушение в ночь на 16 июля.
Морские перевозки
Bloomberg: российский нефтяной танкер втайне обошел санкции США
10 июня, 14:28
 
ПроисшествиятанкерОМАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала