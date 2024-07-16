https://1prime.ru/20240716/tanker-850173572.html

Спасатели Омана ищут экипаж с потерпевшего крушение нефтяного танкера

Спасатели Омана ищут экипаж с потерпевшего крушение нефтяного танкера - 16.07.2024, ПРАЙМ

Спасатели Омана ищут экипаж с потерпевшего крушение нефтяного танкера

На побережье Омана в настоящее время идут поиски экипажа нефтяного танкера под названием Prestige Falcon, который затонул у побережья. Информацию об этом... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T14:13+0300

2024-07-16T14:13+0300

2024-07-16T14:13+0300

происшествия

танкер

оман

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ДОХА, 16 июл - ПРАЙМ. На побережье Омана в настоящее время идут поиски экипажа нефтяного танкера под названием Prestige Falcon, который затонул у побережья. Информацию об этом сообщил центр морской безопасности Омана в социальной сети Х.Отмечается, что судно ходило под флагом Коморских островов. В результате крушения 16 человек, 13 из них граждане Индии, а остальные трое - граждане Шри-Ланки, пропали без вести.Центр морской безопасности Омана сообщил, что поисково-спасательная операция все еще продолжается. Затонувший танкер находился в 25 морских милях от побережья Омана и потерпел крушение в ночь на 16 июля.

https://1prime.ru/20240610/oil-849032976.html

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танкер, оман