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Боевые тараканы, вперед! Русские вновь удивили своим изобретением - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Боевые тараканы, вперед! Русские вновь удивили своим изобретением
Боевые тараканы, вперед! Русские вновь удивили своим изобретением - 16.07.2024, ПРАЙМ
Боевые тараканы, вперед! Русские вновь удивили своим изобретением
В России разработали самый необычный дрон, создатели которого назвали его "боевым тараканом", передает польское издание Interia. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T15:30+0300
2024-07-16T16:09+0300
вооружения
россия
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. В России разработали самый необычный дрон, создатели которого назвали его "боевым тараканом", передает польское издание Interia.Российская группа "Два майора" разработала беспилотники на основе электрических скейтбордов, известных как ховерборды. Они могут перевозить до 100 кг груза и развивать скорость до 12 км/час. Аккумуляторы устройств работают без подзарядки до трех часов. Операторы могут управлять беспилотниками на расстоянии до двух километров, а бортовые камеры используются для ориентации в пространстве."Российские солдаты объединяют такие устройства в пары, создавая четырехколесные наземные беспилотники, которые они окрестили "боевыми тараканами", — говорится в материале.Российская армия использовала разные необычные устройства, такие как беспилотные "гольф-кары", мотоциклы с клетками для защиты от беспилотников и беспилотные корабли в Черном море. Однако беспилотники на основе ховербордов являются самыми необычными изобретениями, которыми может похвастаться российская сторона.Проект находится на продвинутой стадии реализации, и видеоролики с демонстрацией его возможностей были опубликованы в Интернете, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия
Вооружения, РОССИЯ
15:30 16.07.2024 (обновлено: 16:09 16.07.2024)
 
Боевые тараканы, вперед! Русские вновь удивили своим изобретением

Interia: русские сконструировали необычные боевые дроны из электроскейтбордов

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДемонстрация возможностей квадрокоптера
Демонстрация возможностей квадрокоптера - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. В России разработали самый необычный дрон, создатели которого назвали его "боевым тараканом", передает польское издание Interia.
Российская группа "Два майора" разработала беспилотники на основе электрических скейтбордов, известных как ховерборды. Они могут перевозить до 100 кг груза и развивать скорость до 12 км/час. Аккумуляторы устройств работают без подзарядки до трех часов. Операторы могут управлять беспилотниками на расстоянии до двух километров, а бортовые камеры используются для ориентации в пространстве.
"Российские солдаты объединяют такие устройства в пары, создавая четырехколесные наземные беспилотники, которые они окрестили "боевыми тараканами", — говорится в материале.
Российская армия использовала разные необычные устройства, такие как беспилотные "гольф-кары", мотоциклы с клетками для защиты от беспилотников и беспилотные корабли в Черном море. Однако беспилотники на основе ховербордов являются самыми необычными изобретениями, которыми может похвастаться российская сторона.
Проект находится на продвинутой стадии реализации, и видеоролики с демонстрацией его возможностей были опубликованы в Интернете, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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