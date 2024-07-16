Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силовики США предупредили о возможной "мести" за покушение на Трампа - 16.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240716/tramp-850137338.html
Силовики США предупредили о возможной "мести" за покушение на Трампа
Силовики США предупредили о возможной "мести" за покушение на Трампа - 16.07.2024, ПРАЙМ
Силовики США предупредили о возможной "мести" за покушение на Трампа
ФБР и МВБ США обеспокоились возможными актами мести за покушение на Дональда Трампа. Об этом рассказывается в статье Politico со ссылкой на распространенный... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T07:33+0300
2024-07-16T07:43+0300
политика
дональд трамп
силовики
https://cdnn.1prime.ru/img/82810/45/828104581_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_5f1d681f0f0f31fc65952b93331a4645.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. ФБР и МВБ США обеспокоились возможными актами мести за покушение на Дональда Трампа. Об этом рассказывается в статье Politico со ссылкой на распространенный службами документ. Как отмечается в статье, ФБР и Министерство внутренней безопасности США считают, что возможно повторное покушение или совершение "актов возмездия после данного нападения". При этом в публикации сообщается, что силовики не указали конкретных лиц, которым, как считают службы, может угрожать опасность, лишь отметив, что существует угроза "связанным с выборами целям". При этом в документе напоминается, что "экстремисты в прошлом совершали либо планировали нападения на политических или идеологических оппонентов". Покушение на Трампа произошло во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Впоследствии кандидат в президенты Соединенных Штатов заявил, что получил ранение в ухо и потерял много крови. По сообщению Секретной службы США, подозреваемый, успевший несколько раз выстрелить по сцене, где находился Трамп, был ликвидирован. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемым оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, который спрятался на крыше производственного здания приблизительно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проходил митинг.ФБР объявило произошедшее покушением на жизнь Трампа.
https://1prime.ru/20240715/pokushenie-850125664.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82810/45/828104581_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_fc4f81118bc8f791f91cacd9b2ff4550.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, силовики
Политика, Дональд Трамп, силовики
07:33 16.07.2024 (обновлено: 07:43 16.07.2024)
 
Силовики США предупредили о возможной "мести" за покушение на Трампа

Politico: силовики США предупредили о возможной "мести" за покушение на Трампа

© Фото : Federal Bureau of InvestigationЖетон и табельный пистолет сотрудника ФБР
Жетон и табельный пистолет сотрудника ФБР - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© Фото : Federal Bureau of Investigation
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. ФБР и МВБ США обеспокоились возможными актами мести за покушение на Дональда Трампа. Об этом рассказывается в статье Politico со ссылкой на распространенный службами документ.
Как отмечается в статье, ФБР и Министерство внутренней безопасности США считают, что возможно повторное покушение или совершение "актов возмездия после данного нападения".
При этом в публикации сообщается, что силовики не указали конкретных лиц, которым, как считают службы, может угрожать опасность, лишь отметив, что существует угроза "связанным с выборами целям". При этом в документе напоминается, что "экстремисты в прошлом совершали либо планировали нападения на политических или идеологических оппонентов".
Покушение на Трампа произошло во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Впоследствии кандидат в президенты Соединенных Штатов заявил, что получил ранение в ухо и потерял много крови. По сообщению Секретной службы США, подозреваемый, успевший несколько раз выстрелить по сцене, где находился Трамп, был ликвидирован. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
Демократы в панике: пуля, которая не убила Трампа, сделала его сильнее
Вчера, 16:56
Подозреваемым оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, который спрятался на крыше производственного здания приблизительно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проходил митинг.
ФБР объявило произошедшее покушением на жизнь Трампа.
 
ПолитикаДональд Трампсиловики
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала