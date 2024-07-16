https://1prime.ru/20240716/tramp-850137338.html

Силовики США предупредили о возможной "мести" за покушение на Трампа

Силовики США предупредили о возможной "мести" за покушение на Трампа - 16.07.2024, ПРАЙМ

Силовики США предупредили о возможной "мести" за покушение на Трампа

ФБР и МВБ США обеспокоились возможными актами мести за покушение на Дональда Трампа. Об этом рассказывается в статье Politico со ссылкой на распространенный... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T07:33+0300

2024-07-16T07:33+0300

2024-07-16T07:43+0300

политика

дональд трамп

силовики

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. ФБР и МВБ США обеспокоились возможными актами мести за покушение на Дональда Трампа. Об этом рассказывается в статье Politico со ссылкой на распространенный службами документ. Как отмечается в статье, ФБР и Министерство внутренней безопасности США считают, что возможно повторное покушение или совершение "актов возмездия после данного нападения". При этом в публикации сообщается, что силовики не указали конкретных лиц, которым, как считают службы, может угрожать опасность, лишь отметив, что существует угроза "связанным с выборами целям". При этом в документе напоминается, что "экстремисты в прошлом совершали либо планировали нападения на политических или идеологических оппонентов". Покушение на Трампа произошло во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Впоследствии кандидат в президенты Соединенных Штатов заявил, что получил ранение в ухо и потерял много крови. По сообщению Секретной службы США, подозреваемый, успевший несколько раз выстрелить по сцене, где находился Трамп, был ликвидирован. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемым оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, который спрятался на крыше производственного здания приблизительно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проходил митинг.ФБР объявило произошедшее покушением на жизнь Трампа.

https://1prime.ru/20240715/pokushenie-850125664.html

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дональд трамп, силовики