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В Кремле оценили посредничество Трампа в конфликте на Украине

В Кремле оценили посредничество Трампа в конфликте на Украине - 16.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле оценили посредничество Трампа в конфликте на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не торопиться оценивать, готов ли Дональд Трамп взять на себя посредничество в установлении мира на... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T11:14+0300

2024-07-16T11:14+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не торопиться оценивать, готов ли Дональд Трамп взять на себя посредничество в установлении мира на Украине."Сейчас много спекуляций. Давайте подождем исхода выборов. Американские избиратели сами определятся со своим будущим, это их забота, а не наша", - отметил Песков. Ранее газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сообщила, что Трамп планирует принудить Киев к диалогу с Москвой в случае переизбрания на должность главы государства.

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кремль, дмитрий песков, дональд трамп, россия, сша, украина, сво