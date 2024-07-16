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В Кремле оценили посредничество Трампа в конфликте на Украине
В Кремле оценили посредничество Трампа в конфликте на Украине - 16.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле оценили посредничество Трампа в конфликте на Украине
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не торопиться оценивать, готов ли Дональд Трамп взять на себя посредничество в установлении мира на... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T11:14+0300
2024-07-16T11:14+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не торопиться оценивать, готов ли Дональд Трамп взять на себя посредничество в установлении мира на Украине."Сейчас много спекуляций. Давайте подождем исхода выборов. Американские избиратели сами определятся со своим будущим, это их забота, а не наша", - отметил Песков. Ранее газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сообщила, что Трамп планирует принудить Киев к диалогу с Москвой в случае переизбрания на должность главы государства.
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кремль, дмитрий песков, дональд трамп, россия, сша, украина, сво
Кремль, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, РОССИЯ, США, УКРАИНА, СВО
В Кремле оценили посредничество Трампа в конфликте на Украине
Песков назвал спекуляцией данные, что Трамп может стать посредником по Украине