https://1prime.ru/20240716/tramp-850171809.html

Трамп признался, что пережитое покушение оказало на него влияние

Трамп признался, что пережитое покушение оказало на него влияние - 16.07.2024, ПРАЙМ

Трамп признался, что пережитое покушение оказало на него влияние

Пережитое покушение оказало на кандидата в президенты США Дональда Трампа влияние. Об этом политик рассказал в интервью ABC News. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T13:38+0300

2024-07-16T13:38+0300

2024-07-16T13:38+0300

дональд трамп

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Пережитое покушение оказало на кандидата в президенты США Дональда Трампа влияние. Об этом политик рассказал в интервью ABC News. "Мне не нравится думать об этом, но да, думаю, (покушение - ред.) повлияло (на меня - ред.)", - отметил Трамп.Покушение на бывшего американского лиидера произошло в Пенсильвании 13 июля во время митинга. Стрелявший, Томас Мэттью Крукс, производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. В результате Трамп получил ранение в ухо, еще два человека пострадали, один погиб.

https://1prime.ru/20240716/tramp-850143313.html

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дональд трамп, покушение на дональда трампа