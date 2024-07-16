https://1prime.ru/20240716/tramp-850171809.html
Трамп признался, что пережитое покушение оказало на него влияние
Трамп признался, что пережитое покушение оказало на него влияние - 16.07.2024, ПРАЙМ
Трамп признался, что пережитое покушение оказало на него влияние
Пережитое покушение оказало на кандидата в президенты США Дональда Трампа влияние. Об этом политик рассказал в интервью ABC News. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T13:38+0300
2024-07-16T13:38+0300
2024-07-16T13:38+0300
дональд трамп
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Пережитое покушение оказало на кандидата в президенты США Дональда Трампа влияние. Об этом политик рассказал в интервью ABC News. "Мне не нравится думать об этом, но да, думаю, (покушение - ред.) повлияло (на меня - ред.)", - отметил Трамп.Покушение на бывшего американского лиидера произошло в Пенсильвании 13 июля во время митинга. Стрелявший, Томас Мэттью Крукс, производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. В результате Трамп получил ранение в ухо, еще два человека пострадали, один погиб.
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дональд трамп, покушение на дональда трампа
Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа
Трамп признался, что пережитое покушение оказало на него влияние
ABC News: Трамп признался, что пережитое покушение оказало на него влияние
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Пережитое покушение оказало на кандидата в президенты США Дональда Трампа влияние. Об этом политик рассказал в интервью ABC News.
"Мне не нравится думать об этом, но да, думаю, (покушение - ред.) повлияло (на меня - ред.)", - отметил Трамп.
Покушение на бывшего американского лиидера произошло в Пенсильвании 13 июля во время митинга. Стрелявший, Томас Мэттью Крукс, производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены.
В результате Трамп получил ранение в ухо, еще два человека пострадали, один погиб.
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