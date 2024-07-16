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Трамп сравнил попадание пули с укусом самого огромного комара - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Трамп сравнил попадание пули с укусом самого огромного комара
Трамп сравнил попадание пули с укусом самого огромного комара - 16.07.2024, ПРАЙМ
Трамп сравнил попадание пули с укусом самого огромного комара
Экс-глава Белого дома США Донадьд Трамп сравнил попадание пули при покушении с укусом самого большого комара. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T17:40+0300
2024-07-16T17:44+0300
политика
дональд трамп
покушение на дональда трампа
роберт кеннеди - младший
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МИЛУОКИ (США), 16 июл - ПРАЙМ. Экс-глава Белого дома США Донадьд Трамп сравнил попадание пули при покушении с укусом самого большого комара. "Это звучало, как самый большой в мире комар. Это была пуля. Они называют это AR-15, это большое оружие, довольно сильное", — заявил он в ходе звонка другому кандидату в президенты США Роберту Кеннеди-младшему. На утекшей в сеть видеозаписи Кеннеди-младший слушает Трампа, переведя телефон на громкую связь. Он извинился за утечку и сказал, что записывал материалы с оператором, когда позвонил Трамп. Кеннеди-младший заявил в соцсети Х, что "огорчен" утечкой и извиняется перед Трампом. Покушение на бывшего американского лиидера произошло в Пенсильвании 13 июля во время митинга. Стрелявший, Томас Мэттью Крукс, производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. В результате Трамп получил ранение в ухо, еще два человека пострадали, один погиб.
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дональд трамп, покушение на дональда трампа, роберт кеннеди - младший
Политика, Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа, Роберт Кеннеди - младший
17:40 16.07.2024 (обновлено: 17:44 16.07.2024)
 
Трамп сравнил попадание пули с укусом самого огромного комара

Трамп: попадание пули при покушении звучало, как самый большой в мире комар

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МИЛУОКИ (США), 16 июл - ПРАЙМ. Экс-глава Белого дома США Донадьд Трамп сравнил попадание пули при покушении с укусом самого большого комара.
"Это звучало, как самый большой в мире комар. Это была пуля. Они называют это AR-15, это большое оружие, довольно сильное", — заявил он в ходе звонка другому кандидату в президенты США Роберту Кеннеди-младшему.
На утекшей в сеть видеозаписи Кеннеди-младший слушает Трампа, переведя телефон на громкую связь. Он извинился за утечку и сказал, что записывал материалы с оператором, когда позвонил Трамп. Кеннеди-младший заявил в соцсети Х, что "огорчен" утечкой и извиняется перед Трампом.
Покушение на бывшего американского лиидера произошло в Пенсильвании 13 июля во время митинга. Стрелявший, Томас Мэттью Крукс, производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены.
В результате Трамп получил ранение в ухо, еще два человека пострадали, один погиб.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
Трамп признался, что пережитое покушение оказало на него влияние
13:38
 
ПолитикаДональд Трамппокушение на Дональда ТрампаРоберт Кеннеди - младший
 
 
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