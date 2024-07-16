https://1prime.ru/20240716/tramp-850185283.html
Трамп сравнил попадание пули с укусом самого огромного комара
Трамп сравнил попадание пули с укусом самого огромного комара - 16.07.2024, ПРАЙМ
Трамп сравнил попадание пули с укусом самого огромного комара
Экс-глава Белого дома США Донадьд Трамп сравнил попадание пули при покушении с укусом самого большого комара. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T17:40+0300
2024-07-16T17:40+0300
2024-07-16T17:44+0300
политика
дональд трамп
покушение на дональда трампа
роберт кеннеди - младший
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_811ca3f8cab72930c3ef6d26ccf0ace4.jpg
МИЛУОКИ (США), 16 июл - ПРАЙМ. Экс-глава Белого дома США Донадьд Трамп сравнил попадание пули при покушении с укусом самого большого комара. "Это звучало, как самый большой в мире комар. Это была пуля. Они называют это AR-15, это большое оружие, довольно сильное", — заявил он в ходе звонка другому кандидату в президенты США Роберту Кеннеди-младшему. На утекшей в сеть видеозаписи Кеннеди-младший слушает Трампа, переведя телефон на громкую связь. Он извинился за утечку и сказал, что записывал материалы с оператором, когда позвонил Трамп. Кеннеди-младший заявил в соцсети Х, что "огорчен" утечкой и извиняется перед Трампом. Покушение на бывшего американского лиидера произошло в Пенсильвании 13 июля во время митинга. Стрелявший, Томас Мэттью Крукс, производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. В результате Трамп получил ранение в ухо, еще два человека пострадали, один погиб.
https://1prime.ru/20240716/tramp-850171809.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fc8b7a6116e08677311634dffdc76a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, покушение на дональда трампа, роберт кеннеди - младший
Политика, Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа, Роберт Кеннеди - младший
Трамп сравнил попадание пули с укусом самого огромного комара
Трамп: попадание пули при покушении звучало, как самый большой в мире комар
МИЛУОКИ (США), 16 июл - ПРАЙМ. Экс-глава Белого дома США Донадьд Трамп сравнил попадание пули при покушении с укусом самого большого комара.
"Это звучало, как самый большой в мире комар. Это была пуля. Они называют это AR-15, это большое оружие, довольно сильное", — заявил он в ходе звонка другому кандидату в президенты США Роберту Кеннеди-младшему.
На утекшей в сеть видеозаписи Кеннеди-младший слушает Трампа, переведя телефон на громкую связь. Он извинился за утечку и сказал, что записывал материалы с оператором, когда позвонил Трамп. Кеннеди-младший заявил в соцсети Х, что "огорчен" утечкой и извиняется перед Трампом.
Покушение на бывшего американского лиидера произошло в Пенсильвании 13 июля во время митинга. Стрелявший, Томас Мэттью Крукс, производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены.
В результате Трамп получил ранение в ухо, еще два человека пострадали, один погиб.
Трамп признался, что пережитое покушение оказало на него влияние