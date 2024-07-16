https://1prime.ru/20240716/tramp-850185283.html

Трамп сравнил попадание пули с укусом самого огромного комара

Трамп сравнил попадание пули с укусом самого огромного комара - 16.07.2024, ПРАЙМ

Трамп сравнил попадание пули с укусом самого огромного комара

Экс-глава Белого дома США Донадьд Трамп сравнил попадание пули при покушении с укусом самого большого комара. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T17:40+0300

2024-07-16T17:40+0300

2024-07-16T17:44+0300

политика

дональд трамп

покушение на дональда трампа

роберт кеннеди - младший

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МИЛУОКИ (США), 16 июл - ПРАЙМ. Экс-глава Белого дома США Донадьд Трамп сравнил попадание пули при покушении с укусом самого большого комара. "Это звучало, как самый большой в мире комар. Это была пуля. Они называют это AR-15, это большое оружие, довольно сильное", — заявил он в ходе звонка другому кандидату в президенты США Роберту Кеннеди-младшему. На утекшей в сеть видеозаписи Кеннеди-младший слушает Трампа, переведя телефон на громкую связь. Он извинился за утечку и сказал, что записывал материалы с оператором, когда позвонил Трамп. Кеннеди-младший заявил в соцсети Х, что "огорчен" утечкой и извиняется перед Трампом. Покушение на бывшего американского лиидера произошло в Пенсильвании 13 июля во время митинга. Стрелявший, Томас Мэттью Крукс, производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. В результате Трамп получил ранение в ухо, еще два человека пострадали, один погиб.

https://1prime.ru/20240716/tramp-850171809.html

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дональд трамп, покушение на дональда трампа, роберт кеннеди - младший