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Хуснуллин оценил значение открытия дорожных обходов Твери и Тольятти

Хуснуллин оценил значение открытия дорожных обходов Твери и Тольятти - 16.07.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин оценил значение открытия дорожных обходов Твери и Тольятти

Строительство объездных дорог в Твери и Тольятти имеет большое значение для развития экономики страны. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T11:56+0300

2024-07-16T11:56+0300

2024-07-16T12:10+0300

россия

трасса м-11 "нева"

марат хуснуллин

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Строительство объездных дорог в Твери и Тольятти имеет большое значение для развития экономики страны. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин."Эти дороги имеют ключевое значение для развития экономики страны", — отметил замглавы правительства.Он также отметил, что вблизи трасс М-11 Москва-Санкт-Петербург и М-12 Москва-Казань проживает более 5% населения России. По его словам, участок трассы М-12 в обход Набережных Челнов будет запущен до конца года.Он также добавил, что трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени к 2025 году. Хуснуллин отметил, что задача по продлению трассы М-12 будет решена в этом году, несмотря на сложные погодные условия, такие как поздняя весна и сильные летние дожди.

https://1prime.ru/20240716/m-11-850143202.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, трасса м-11 "нева", марат хуснуллин