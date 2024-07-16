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Хуснуллин оценил значение открытия дорожных обходов Твери и Тольятти - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Хуснуллин оценил значение открытия дорожных обходов Твери и Тольятти
Хуснуллин оценил значение открытия дорожных обходов Твери и Тольятти - 16.07.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин оценил значение открытия дорожных обходов Твери и Тольятти
Строительство объездных дорог в Твери и Тольятти имеет большое значение для развития экономики страны. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T11:56+0300
2024-07-16T12:10+0300
россия
трасса м-11 "нева"
марат хуснуллин
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Строительство объездных дорог в Твери и Тольятти имеет большое значение для развития экономики страны. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин."Эти дороги имеют ключевое значение для развития экономики страны", — отметил замглавы правительства.Он также отметил, что вблизи трасс М-11 Москва-Санкт-Петербург и М-12 Москва-Казань проживает более 5% населения России. По его словам, участок трассы М-12 в обход Набережных Челнов будет запущен до конца года.Он также добавил, что трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени к 2025 году. Хуснуллин отметил, что задача по продлению трассы М-12 будет решена в этом году, несмотря на сложные погодные условия, такие как поздняя весна и сильные летние дожди.
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россия, трасса м-11 "нева", марат хуснуллин
РОССИЯ, трасса М-11 "Нева", Марат Хуснуллин
11:56 16.07.2024 (обновлено: 12:10 16.07.2024)
 
Хуснуллин оценил значение открытия дорожных обходов Твери и Тольятти

Хуснуллин: обходы Твери и Тольятти имеют ключевое значение для экономики России

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкХуснуллин
Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Строительство объездных дорог в Твери и Тольятти имеет большое значение для развития экономики страны. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Эти дороги имеют ключевое значение для развития экономики страны", — отметил замглавы правительства.
Он также отметил, что вблизи трасс М-11 Москва-Санкт-Петербург и М-12 Москва-Казань проживает более 5% населения России. По его словам, участок трассы М-12 в обход Набережных Челнов будет запущен до конца года.
Он также добавил, что трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени к 2025 году. Хуснуллин отметил, что задача по продлению трассы М-12 будет решена в этом году, несмотря на сложные погодные условия, такие как поздняя весна и сильные летние дожди.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
В Кремле не исключили расширение трассы М-11"Нева"
11:14
 
РОССИЯтрасса М-11 "Нева"Марат Хуснуллин
 
 
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