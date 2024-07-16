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ЦБ создал правила размещения денег резервных фондов кредитных кооперативов
ЦБ создал правила размещения денег резервных фондов кредитных кооперативов - 16.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ создал правила размещения денег резервных фондов кредитных кооперативов
Банк России разработал проект указания о порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов (КПК), говорится в материалах на... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:42+0300
2024-07-16T16:42+0300
2024-07-16T16:42+0300
банк россии
кредитные кооперативы
взносы в резервные фонды
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Банк России разработал проект указания о порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов (КПК), говорится в материалах на сайте регулятора. "Банк России разработал проект указания Банка России "О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов" взамен действующего в настоящее время Указания № 3805-У",- сказано в пояснительной записке. Отмечается, что при разработке проекта учтены результаты анализа текущего распределения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов (КПК). Их совокупная величина по итогам первого квартала составляет 2,385 миллиарда рублей. Проанализированы данные о 363 крупнейших КПК с общим объемом резервных фондов, составляющим 81% от совокупной величины фондов всех КПК. Из них 94,8% размещены в депозитах и на расчетных счетах в системно значимых кредитных организациях, указывается в материалах. На иные активы, в том числе облигации федерального займа, депозиты и расчетные счета в иных банках и займы КПК второго уровня приходится около 5,2% объема резервных фондов КПК. "В соответствии с этим перед проектом стоят следующие задачи: повышение доходности размещаемых средств резервных фондов с одновременным снижением риска их невозврата; исключение размещения средств резервных фондов в КПК второго уровня",- сказано в материалах ЦБ.
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кредитные кооперативы, взносы в резервные фонды
Банк России, кредитные кооперативы, взносы в резервные фонды
ЦБ создал правила размещения денег резервных фондов кредитных кооперативов
ЦБ создал новый порядок размещения денег резервных фондов кредитных кооперативов
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Банк России разработал проект указания о порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов (КПК), говорится в материалах на сайте регулятора.
"Банк России разработал проект указания Банка России "О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов" взамен действующего в настоящее время Указания № 3805-У",- сказано в пояснительной записке.
Отмечается, что при разработке проекта учтены результаты анализа текущего распределения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов (КПК). Их совокупная величина по итогам первого квартала составляет 2,385 миллиарда рублей.
Проанализированы данные о 363 крупнейших КПК с общим объемом резервных фондов, составляющим 81% от совокупной величины фондов всех КПК. Из них 94,8% размещены в депозитах и на расчетных счетах в системно значимых кредитных организациях, указывается в материалах.
На иные активы, в том числе облигации федерального займа, депозиты и расчетные счета в иных банках и займы КПК второго уровня приходится около 5,2% объема резервных фондов КПК.
"В соответствии с этим перед проектом стоят следующие задачи: повышение доходности размещаемых средств резервных фондов с одновременным снижением риска их невозврата; исключение размещения средств резервных фондов в КПК второго уровня",- сказано в материалах ЦБ.
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