Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ сообщил о замедлении в России текущего роста потребительских цен - 16.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240716/tseny-850186794.html
ЦБ сообщил о замедлении в России текущего роста потребительских цен
ЦБ сообщил о замедлении в России текущего роста потребительских цен - 16.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ сообщил о замедлении в России текущего роста потребительских цен
Текущий рост потребительских цен в России в июне замедлился, но текущее инфляционное давление остается выше, чем в первом квартале 2024 года, сообщается в... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T18:11+0300
2024-07-16T18:11+0300
экономика
инфляция в россии
рост потребительских цен
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Текущий рост потребительских цен в России в июне замедлился, но текущее инфляционное давление остается выше, чем в первом квартале 2024 года, сообщается в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ. "В июне 2024 года текущий рост потребительских цен несколько замедлился. При этом текущее инфляционное давление остается выше, чем в I квартале 2024 года", - говорится в материале регулятора. ЦБ отмечает, что на инфляцию меньше, чем в мае, влияло удорожание услуг туризма и пассажирского транспорта, ценам на которые свойственна повышенная волатильность. "Устойчивые компоненты инфляции также замедлились по сравнению с маем, оставаясь чуть выше значений I квартала 2024 года. В целом инфляционное давление пока не демонстрирует устойчивого снижения. Для придания процессу снижения инфляции устойчивости необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось в апреле", - указывает ЦБ. ЦБ сообщает, что в июне 2024 года потребительские цены выросли на 0,64% (в мае – на 0,74%). С поправкой на сезонность в годовом выражении месячный прирост цен снизился до 9,3% (в мае – 10,7%), что значительно выше значений января-апреля текущего года. Текущий рост общего индекса потребительских цен (ИПЦ) в июне выше, чем в первом квартале 2024 года. "Годовая инфляция возросла и составила 8,59% (в мае – 8,30%), так как текущий рост цен в июне был выше, чем в июне прошлого года", - говорится в материале. Устойчивые компоненты инфляции в июне, как сообщается, преимущественно снижались, оставшись высокими. По большинству показателей текущий уровень ниже, чем в четвертом квартале 2023 года, но несколько превышает первый квартал 2024 года. "Основной проинфляционный фактор – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения", - добавляет ЦБ.
https://1prime.ru/20240716/bank-850162604.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
инфляция в россии, рост потребительских цен
Экономика, инфляция в России, рост потребительских цен
18:11 16.07.2024
 
ЦБ сообщил о замедлении в России текущего роста потребительских цен

ЦБ: текущий рост потребительских цен в России в июне замедлился

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Текущий рост потребительских цен в России в июне замедлился, но текущее инфляционное давление остается выше, чем в первом квартале 2024 года, сообщается в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
"В июне 2024 года текущий рост потребительских цен несколько замедлился. При этом текущее инфляционное давление остается выше, чем в I квартале 2024 года", - говорится в материале регулятора.
ЦБ отмечает, что на инфляцию меньше, чем в мае, влияло удорожание услуг туризма и пассажирского транспорта, ценам на которые свойственна повышенная волатильность.
"Устойчивые компоненты инфляции также замедлились по сравнению с маем, оставаясь чуть выше значений I квартала 2024 года. В целом инфляционное давление пока не демонстрирует устойчивого снижения. Для придания процессу снижения инфляции устойчивости необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось в апреле", - указывает ЦБ.
ЦБ сообщает, что в июне 2024 года потребительские цены выросли на 0,64% (в мае – на 0,74%). С поправкой на сезонность в годовом выражении месячный прирост цен снизился до 9,3% (в мае – 10,7%), что значительно выше значений января-апреля текущего года. Текущий рост общего индекса потребительских цен (ИПЦ) в июне выше, чем в первом квартале 2024 года.
"Годовая инфляция возросла и составила 8,59% (в мае – 8,30%), так как текущий рост цен в июне был выше, чем в июне прошлого года", - говорится в материале.
Устойчивые компоненты инфляции в июне, как сообщается, преимущественно снижались, оставшись высокими. По большинству показателей текущий уровень ниже, чем в четвертом квартале 2023 года, но несколько превышает первый квартал 2024 года. "Основной проинфляционный фактор – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения", - добавляет ЦБ.
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
ЦБ создал новую концепцию расчета страховых рисков по страхованию жизни
12:31
 
Экономикаинфляция в Россиирост потребительских цен
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала