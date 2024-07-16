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ЦБ сообщил о замедлении в России текущего роста потребительских цен

ЦБ сообщил о замедлении в России текущего роста потребительских цен - 16.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ сообщил о замедлении в России текущего роста потребительских цен

Текущий рост потребительских цен в России в июне замедлился, но текущее инфляционное давление остается выше, чем в первом квартале 2024 года, сообщается в... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T18:11+0300

2024-07-16T18:11+0300

2024-07-16T18:11+0300

экономика

инфляция в россии

рост потребительских цен

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Текущий рост потребительских цен в России в июне замедлился, но текущее инфляционное давление остается выше, чем в первом квартале 2024 года, сообщается в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ. "В июне 2024 года текущий рост потребительских цен несколько замедлился. При этом текущее инфляционное давление остается выше, чем в I квартале 2024 года", - говорится в материале регулятора. ЦБ отмечает, что на инфляцию меньше, чем в мае, влияло удорожание услуг туризма и пассажирского транспорта, ценам на которые свойственна повышенная волатильность. "Устойчивые компоненты инфляции также замедлились по сравнению с маем, оставаясь чуть выше значений I квартала 2024 года. В целом инфляционное давление пока не демонстрирует устойчивого снижения. Для придания процессу снижения инфляции устойчивости необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось в апреле", - указывает ЦБ. ЦБ сообщает, что в июне 2024 года потребительские цены выросли на 0,64% (в мае – на 0,74%). С поправкой на сезонность в годовом выражении месячный прирост цен снизился до 9,3% (в мае – 10,7%), что значительно выше значений января-апреля текущего года. Текущий рост общего индекса потребительских цен (ИПЦ) в июне выше, чем в первом квартале 2024 года. "Годовая инфляция возросла и составила 8,59% (в мае – 8,30%), так как текущий рост цен в июне был выше, чем в июне прошлого года", - говорится в материале. Устойчивые компоненты инфляции в июне, как сообщается, преимущественно снижались, оставшись высокими. По большинству показателей текущий уровень ниже, чем в четвертом квартале 2023 года, но несколько превышает первый квартал 2024 года. "Основной проинфляционный фактор – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения", - добавляет ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфляция в россии, рост потребительских цен