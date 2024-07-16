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Цены на медь снизились на повышении запасов и данных из Китая

Цены на медь снизились на повышении запасов и данных из Китая - 16.07.2024, ПРАЙМ

Цены на медь снизились на повышении запасов и данных из Китая

Цены на нефть во вторник снизились, попав под давление со стороны слабых экономических данных в Китае, ведущем потребителе металлов, и роста запасов на... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T11:41+0300

2024-07-16T11:41+0300

2024-07-16T11:41+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник снизились, попав под давление со стороны слабых экономических данных в Китае, ведущем потребителе металлов, и роста запасов на большинстве складов мира.По состоянию на 03.23 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME подешевели на 0,2%, до 9791 доллара за тонну. Самые популярные августовские фьючерсы на SHFE снизились в цене на 0,4%, до 79 300 юаней (10 914,90 доллара) за тонну.Запасы меди на складах, зарегистрированных на LME и COMEX, на китайских таможенных складах и складах, относящихся к INE, в июле вросли, что указывает на слабый спрос.Тем временем экономика Китая во 2-м квартале росла заметно медленнее, чем ожидалось, и это говорит о вялом спросе в стране, на которую приходится примерно половина годового спроса на медь.Эти данные подкрепляют ожидания того, что Пекину потребуются дополнительные меры стимулирования.Спекулятивный интерес к меди также повысился, судя по чистой длинной позиции фондовых управляющих в виде 43 403 контрактов на CME по состоянию на 8 июля. Это первое повышение с 20 мая, когда цены на медь достигли рекордного максимума.Спрос на медь в Китае в последние недели стабилизировался, как свидетельствует текущая премия при импорте металла в размере 3 долларов за тонну в сравнении с дисконтом в размере 15 долларов в мае.Алюминий на LME подешевел на 0,3%, до 2454,50 доллара за тонну, цинк снизился в цене на 0,3%, до 2946,50 доллара, олово – на 0,3%, до 33 150 долларов, тогда как никель вырос в цене на 0,4%, до 16 770 долларов, свинец вырос на 0,1%, до 2190 долларов.На SHFE алюминий подешевел на 1,1%, до 19 820 юаней за тонну, никель снизился на 0,8%, до 133 450 юаней, олово – на 0,5%, до 273 190 юаней. Цинк вырос в цене на 0,3%, до 24 320 юаней, свинец – на 0,8%, до 19 750 юаней.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, цветные металлы