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В Турции требуют гарантий от ЕС для расширения газовой инфраструктуры

В Турции требуют гарантий от ЕС для расширения газовой инфраструктуры - 16.07.2024, ПРАЙМ

В Турции требуют гарантий от ЕС для расширения газовой инфраструктуры

Турция вложится в расширение газовой инфраструктуры для поставок газа в Европу при наличии гарантий от ЕС, заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T15:19+0300

2024-07-16T15:19+0300

2024-07-16T15:22+0300

энергетика

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СТАМБУЛ, 16 июл - ПРАЙМ. Турция вложится в расширение газовой инфраструктуры для поставок газа в Европу при наличии гарантий от ЕС, заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар. Глава минэнерго заявил в интервью агентству Bloomberg, что нынешние предложения ЕС по газовым свопам "запутанны" и обсуждаются без учета рынка и пропускной способности инфраструктуры. "Мне нужна гарантия от вас - хоть что-то, на 10-15 лет... нам нужно увеличить пропускную способность интерконнектора между Турцией и Болгарией", - сказал министр. По его словам, интерконнектор сейчас пропускает лишь половину из 7 миллиардов кубометров газа, которые Турция технически может поставлять. Министр отметил, что Анкара может совместно с азербайджанской госкомпанией SOCAR увеличить поставки до 10 миллиардов кубометров при наличии гарантий от ЕС относительно стабильного спроса. Байрактар отметил, что в ходе визита в Туркменистан в этом месяце намерен заключить соглашение по поставкам туркменского газа. Министр также отметил, что Анкара и Москва обсуждали "особые цены" на топливо прошлым летом и зимой независимо от ценовой формулы, определенной в контракте между "Газпромом" и BOTAŞ. Глава комитета Госдумы РФ энергетике Павел Завальный в июне после рабочего визита в Турцию в составе думской делегации заявил журналистам, что решения по строительству проекта газового хаба в Турции будут приняты в текущем году, есть высокая заинтересованность к нему, проект надежен, безопасен и не будет подвергнут санкциям. Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объемы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров с нынешних 50 миллиардов, говорил ранее Байрактар. По его словам, в ближайшее время Анкара продолжит работу между "Газпромом" и турецкой BOTAŞ по вопросу создания хаба. Байрактар и министр экономики Азербайджана Микаил Чингиз оглы Джаббаров подписали ранее соглашение о сотрудничестве в сфере природного газа между Анкарой и Баку, оно позволит также обеспечить транзит природного газа из Туркмении в Турцию. Турецкая государственная компания BOTAŞ в мае заключила с американской ExxonMobil соглашение о сотрудничестве в поставках сжиженного природного газа (СПГ). Турецкие власти объявили в начале мая, что планируют увеличить более чем вдвое вместимость газовых хранилищ в Силиври и Туз Гёлю - в общей сложности до 12 миллиардов кубометров. Кроме того, одобренный парламентом Турции 2 мая законопроект позволит Анкаре экспортировать сжиженный природный газ в европейские страны, в том числе за счет избытков производства в РФ и Азербайджане, заявил ранее глава Ассоциации дистрибьюторов газа Турции (GAZBİR) Яшар Арслан. Эксперты отмечали, что закон совпадает с целями предложенного Россией проекта газового хаба в Турции. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.

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