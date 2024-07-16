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Зеленский увидел "позитивные сигналы" от Запада по ударам вглубь России - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Зеленский увидел "позитивные сигналы" от Запада по ударам вглубь России
Зеленский увидел "позитивные сигналы" от Запада по ударам вглубь России - 16.07.2024, ПРАЙМ
Зеленский увидел "позитивные сигналы" от Запада по ударам вглубь России
Киев получил "позитивные сигналы" по применению западного оружия для ударов вглубь России. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, его... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T08:41+0300
2024-07-16T08:42+0300
политика
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Киев получил "позитивные сигналы" по применению западного оружия для ударов вглубь России. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, его цитирует Politico."Мы начали получать некоторые позитивные сигналы по использованию дальнобойных средств: некоторые", — сказал глава Украины.Ранее Белый дом уточнил, что Киеву разрешено использование американского оружия для контрбатарейной борьбы на российской территории. Однако нет разрешения "бить куда угодно".Президент России Владимир Путин предупредил страны НАТО о последствиях подобных действий, заявив, что Москва рассмотрит возможность переброски своего оружия в регионы, откуда можно будет наносить удары по чувствительным объектам государств, снабжающих Украину.
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россия, украина, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:41 16.07.2024 (обновлено: 08:42 16.07.2024)
 
Зеленский увидел "позитивные сигналы" от Запада по ударам вглубь России

Politico: Зеленский заявил о "позитивных сигналах" от Запада по ударам вглубь РФ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Киев получил "позитивные сигналы" по применению западного оружия для ударов вглубь России. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, его цитирует Politico.
"Мы начали получать некоторые позитивные сигналы по использованию дальнобойных средств: некоторые", — сказал глава Украины.
Ранее Белый дом уточнил, что Киеву разрешено использование американского оружия для контрбатарейной борьбы на российской территории. Однако нет разрешения "бить куда угодно".
Президент России Владимир Путин предупредил страны НАТО о последствиях подобных действий, заявив, что Москва рассмотрит возможность переброски своего оружия в регионы, откуда можно будет наносить удары по чувствительным объектам государств, снабжающих Украину.
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