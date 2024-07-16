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"Смертоносный квартет": в Великобритании назвали главную угрозу для страны - 16.07.2024, ПРАЙМ
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"Смертоносный квартет": в Великобритании назвали главную угрозу для страны
"Смертоносный квартет": в Великобритании назвали главную угрозу для страны - 16.07.2024, ПРАЙМ
"Смертоносный квартет": в Великобритании назвали главную угрозу для страны
Китай, Россия, Иран и Северная Корея представляют собой "смертельную" угрозу для Великобритании, пишет Bloomberg со ссылкой на слова бывшего генсека НАТО... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T12:44+0300
2024-07-16T12:46+0300
политика
китай
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великобритания
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Китай, Россия, Иран и Северная Корея представляют собой "смертельную" угрозу для Великобритании, пишет Bloomberg со ссылкой на слова бывшего генсека НАТО Джорджа Робертсона."Мы сталкиваемся со смертоносным квартетом стран, которые все больше работают вместе", — отметил он.В издании отметили, что новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил Робертсона на должность руководителя стратегического обзора оборонного потенциала страны. По этой причине, мнение Робертсона определит направление оборонной политики нового лейбористского правительства.Кроме того, его высказывания в адрес Пекина сильнее, чем те, которые использовала предыдущая консервативная администрация Риши Сунака, называвшая Китай "вызовом, определяющим эпоху". В мае британские чиновники обвинили Китай в том, что он стоит за кибератакой на Министерство обороны Великобритании.Ко всему прочему, новый британский премьер столкнулся с вызовом в сфере обороны, поскольку хочет подтвердить свою репутацию сильного прогрессивного лидера перед лицом возрастающего популизма в Европе и возможного возвращения Дональда Трампа в США, заключили в издании.
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китай, россия, великобритания
Политика, КИТАЙ, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
12:44 16.07.2024 (обновлено: 12:46 16.07.2024)
 
"Смертоносный квартет": в Великобритании назвали главную угрозу для страны

Робертсон: КНР, Россия, Иран и КНДР — смертельная угроза для Великобритании

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Китай, Россия, Иран и Северная Корея представляют собой "смертельную" угрозу для Великобритании, пишет Bloomberg со ссылкой на слова бывшего генсека НАТО Джорджа Робертсона.
"Мы сталкиваемся со смертоносным квартетом стран, которые все больше работают вместе", — отметил он.
В издании отметили, что новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил Робертсона на должность руководителя стратегического обзора оборонного потенциала страны. По этой причине, мнение Робертсона определит направление оборонной политики нового лейбористского правительства.
Кроме того, его высказывания в адрес Пекина сильнее, чем те, которые использовала предыдущая консервативная администрация Риши Сунака, называвшая Китай "вызовом, определяющим эпоху". В мае британские чиновники обвинили Китай в том, что он стоит за кибератакой на Министерство обороны Великобритании.
Ко всему прочему, новый британский премьер столкнулся с вызовом в сфере обороны, поскольку хочет подтвердить свою репутацию сильного прогрессивного лидера перед лицом возрастающего популизма в Европе и возможного возвращения Дональда Трампа в США, заключили в издании.
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