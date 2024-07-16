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Парламент Украины освободил от пошлин импорт оборудования для энергетики
Парламент Украины освободил от пошлин импорт оборудования для энергетики - 16.07.2024, ПРАЙМ
Парламент Украины освободил от пошлин импорт оборудования для энергетики
Парламент Украины поддержал законопроект об отмене пошлин и НДС на ввоз в страну оборудования для энергетики, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T15:20+0300
2024-07-16T15:20+0300
2024-07-16T15:20+0300
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Парламент Украины поддержал законопроект об отмене пошлин и НДС на ввоз в страну оборудования для энергетики, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Рада приняла в целом принял в целом законопроекты об отмене налоговых и таможенных пошлин для производства и/или ремонта машин механизированного разминирования. Там так же есть правки об освобождении от пошлины и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики", - написал Железняк в своем Telegram-канале. В частности, по его словам, речь идет о генераторах, оборудовании для солнечной и ветровой генерации, аккумуляторах. На Украине из-за дефицита в энергосистеме больше месяца ежедневно применяются графики отключений света во всех регионах. Исключение делается для предприятий критической инфраструктуры, а также тех промышленных предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих потребностей. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию.
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украина, пошлины, импорт
Экономика, УКРАИНА, пошлины, импорт
Парламент Украины освободил от пошлин импорт оборудования для энергетики
Парламент Украины освободил от пошлин и НДС импорт оборудования для энергетики
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Парламент Украины поддержал законопроект об отмене пошлин и НДС на ввоз в страну оборудования для энергетики, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Рада приняла в целом принял в целом законопроекты об отмене налоговых и таможенных пошлин для производства и/или ремонта машин механизированного разминирования. Там так же есть правки об освобождении от пошлины и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, речь идет о генераторах, оборудовании для солнечной и ветровой генерации, аккумуляторах.
На Украине из-за дефицита в энергосистеме больше месяца ежедневно применяются графики отключений света во всех регионах. Исключение делается для предприятий критической инфраструктуры, а также тех промышленных предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих потребностей.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию.