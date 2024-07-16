Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Превосходит Украину по всем параметрам: в Киеве признали силу России - 16.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240716/ukraina-850179989.html
Превосходит Украину по всем параметрам: в Киеве признали силу России
Превосходит Украину по всем параметрам: в Киеве признали силу России - 16.07.2024, ПРАЙМ
Превосходит Украину по всем параметрам: в Киеве признали силу России
Россия объективно превосходит Украину по всем параметрам. Таким мнением с изданием Defence News поделился заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:18+0300
2024-07-16T16:26+0300
вооружения
россия
украина
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россия объективно превосходит Украину по всем параметрам. Таким мнением с изданием Defence News поделился заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.Россия использует свои преимущества на фронте, стремится увеличить интенсивность боевых действий, измотать украинские силы и перехватить инициативу, отметил Гаврилюк."Высокая активность тактической авиации, массированные удары корректируемыми бомбами КАБ-500 — все это одни из главных преимуществ. Украина сейчас объективно не располагает достаточными средствами для эффективного противодействия", — говорится в материале.Он также заметил, что Украине необходимо добиться успехов на фронте, чтобы принудить Россию к миру. Для этого она должна усилить свои силы, обеспечить их техникой и боеприпасами, а также эффективно мобилизовать и обучать новых бойцов.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240702/bomba-849661115.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сво
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
16:18 16.07.2024 (обновлено: 16:26 16.07.2024)
 
Превосходит Украину по всем параметрам: в Киеве признали силу России

Замминистра обороны Украины Гаврилюк: у Украины нет средств для борьбы с Россией

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россия объективно превосходит Украину по всем параметрам. Таким мнением с изданием Defence News поделился заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
Россия использует свои преимущества на фронте, стремится увеличить интенсивность боевых действий, измотать украинские силы и перехватить инициативу, отметил Гаврилюк.
"Высокая активность тактической авиации, массированные удары корректируемыми бомбами КАБ-500 — все это одни из главных преимуществ. Украина сейчас объективно не располагает достаточными средствами для эффективного противодействия", — говорится в материале.
Он также заметил, что Украине необходимо добиться успехов на фронте, чтобы принудить Россию к миру. Для этого она должна усилить свои силы, обеспечить их техникой и боеприпасами, а также эффективно мобилизовать и обучать новых бойцов.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
Авиабомба, которая изменит ситуацию на Украине: Россия применила ФАБ-3000
2 июля, 13:49
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала