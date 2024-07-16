https://1prime.ru/20240716/ukraina-850179989.html

Превосходит Украину по всем параметрам: в Киеве признали силу России

Превосходит Украину по всем параметрам: в Киеве признали силу России - 16.07.2024, ПРАЙМ

Превосходит Украину по всем параметрам: в Киеве признали силу России

Россия объективно превосходит Украину по всем параметрам. Таким мнением с изданием Defence News поделился заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T16:18+0300

2024-07-16T16:18+0300

2024-07-16T16:26+0300

вооружения

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сво

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россия объективно превосходит Украину по всем параметрам. Таким мнением с изданием Defence News поделился заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.Россия использует свои преимущества на фронте, стремится увеличить интенсивность боевых действий, измотать украинские силы и перехватить инициативу, отметил Гаврилюк."Высокая активность тактической авиации, массированные удары корректируемыми бомбами КАБ-500 — все это одни из главных преимуществ. Украина сейчас объективно не располагает достаточными средствами для эффективного противодействия", — говорится в материале.Он также заметил, что Украине необходимо добиться успехов на фронте, чтобы принудить Россию к миру. Для этого она должна усилить свои силы, обеспечить их техникой и боеприпасами, а также эффективно мобилизовать и обучать новых бойцов.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240702/bomba-849661115.html

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россия, украина, сво