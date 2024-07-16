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Превосходит Украину по всем параметрам: в Киеве признали силу России
Превосходит Украину по всем параметрам: в Киеве признали силу России - 16.07.2024, ПРАЙМ
Превосходит Украину по всем параметрам: в Киеве признали силу России
Россия объективно превосходит Украину по всем параметрам. Таким мнением с изданием Defence News поделился заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:18+0300
2024-07-16T16:18+0300
2024-07-16T16:26+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россия объективно превосходит Украину по всем параметрам. Таким мнением с изданием Defence News поделился заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.Россия использует свои преимущества на фронте, стремится увеличить интенсивность боевых действий, измотать украинские силы и перехватить инициативу, отметил Гаврилюк."Высокая активность тактической авиации, массированные удары корректируемыми бомбами КАБ-500 — все это одни из главных преимуществ. Украина сейчас объективно не располагает достаточными средствами для эффективного противодействия", — говорится в материале.Он также заметил, что Украине необходимо добиться успехов на фронте, чтобы принудить Россию к миру. Для этого она должна усилить свои силы, обеспечить их техникой и боеприпасами, а также эффективно мобилизовать и обучать новых бойцов.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, украина, сво
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
Превосходит Украину по всем параметрам: в Киеве признали силу России
Замминистра обороны Украины Гаврилюк: у Украины нет средств для борьбы с Россией
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ.
Россия объективно превосходит Украину по всем параметрам. Таким мнением с изданием Defence News поделился
заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
Россия использует свои преимущества на фронте, стремится увеличить интенсивность боевых действий, измотать украинские силы и перехватить инициативу, отметил Гаврилюк.
"Высокая активность тактической авиации, массированные удары корректируемыми бомбами КАБ-500 — все это одни из главных преимуществ. Украина сейчас объективно не располагает достаточными средствами для эффективного противодействия", — говорится в материале.
Он также заметил, что Украине необходимо добиться успехов на фронте, чтобы принудить Россию к миру. Для этого она должна усилить свои силы, обеспечить их техникой и боеприпасами, а также эффективно мобилизовать и обучать новых бойцов.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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