https://1prime.ru/20240716/ukraina-850195123.html

Время насторожиться: на Украине испугались решения Трампа

Время насторожиться: на Украине испугались решения Трампа - 16.07.2024, ПРАЙМ

Время насторожиться: на Украине испугались решения Трампа

Выдвижение сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса от Республиканской партии в качестве кандидата в вице-президенты США сигнализирует о том, что Киеву теперь... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T23:45+0300

2024-07-16T23:45+0300

2024-07-16T23:45+0300

политика

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Выдвижение сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса от Республиканской партии в качестве кандидата в вице-президенты США сигнализирует о том, что Киеву теперь следует быть особенно осторожным в своих словах и поступках. Такое мнение выразил неназванный украинский экс-чиновник изданию Time."Теперь Украина должна быть особенно осторожной в своих словах и действиях", — процитировало слова чиновника издание в статье с названием "Украинцы боятся того, что Джей-Ди Вэнс может сделать на посту вице-президента".Time сообщило, что один из источников во внешнеполитических кругах Киева также рассказал о свое отрицательной реакции на выдвижение Вэнса и напомнил о предыдущих его заявлениях о коррумпированности украинского чиновничества.В понедельник на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп сообщил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента США в случае своей победы на выборах в Ноябре. Съезд партии номинировал Вэнса на указанные пост. Политик известен тем, что много выступал по поводу украинского конфликта и критиковал многомиллиардную военную помощь США Киеву, он призывал к переговорам с Россией. По словам Вэнса, декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.

https://1prime.ru/20240716/vens-850192223.html

сша

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сша, украина, дональд трамп