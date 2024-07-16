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Время насторожиться: на Украине испугались решения Трампа - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Время насторожиться: на Украине испугались решения Трампа
Время насторожиться: на Украине испугались решения Трампа - 16.07.2024, ПРАЙМ
Время насторожиться: на Украине испугались решения Трампа
Выдвижение сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса от Республиканской партии в качестве кандидата в вице-президенты США сигнализирует о том, что Киеву теперь... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T23:45+0300
2024-07-16T23:45+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Выдвижение сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса от Республиканской партии в качестве кандидата в вице-президенты США сигнализирует о том, что Киеву теперь следует быть особенно осторожным в своих словах и поступках. Такое мнение выразил неназванный украинский экс-чиновник изданию Time."Теперь Украина должна быть особенно осторожной в своих словах и действиях", — процитировало слова чиновника издание в статье с названием "Украинцы боятся того, что Джей-Ди Вэнс может сделать на посту вице-президента".Time сообщило, что один из источников во внешнеполитических кругах Киева также рассказал о свое отрицательной реакции на выдвижение Вэнса и напомнил о предыдущих его заявлениях о коррумпированности украинского чиновничества.В понедельник на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп сообщил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента США в случае своей победы на выборах в Ноябре. Съезд партии номинировал Вэнса на указанные пост. Политик известен тем, что много выступал по поводу украинского конфликта и критиковал многомиллиардную военную помощь США Киеву, он призывал к переговорам с Россией. По словам Вэнса, декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
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сша, украина, дональд трамп
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
23:45 16.07.2024
 
Время насторожиться: на Украине испугались решения Трампа

Time: Киеву следует быть осторожнее после выдвижения Вэнса в вице-президенты США

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Выдвижение сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса от Республиканской партии в качестве кандидата в вице-президенты США сигнализирует о том, что Киеву теперь следует быть особенно осторожным в своих словах и поступках. Такое мнение выразил неназванный украинский экс-чиновник изданию Time.
"Теперь Украина должна быть особенно осторожной в своих словах и действиях", — процитировало слова чиновника издание в статье с названием "Украинцы боятся того, что Джей-Ди Вэнс может сделать на посту вице-президента".
Time сообщило, что один из источников во внешнеполитических кругах Киева также рассказал о свое отрицательной реакции на выдвижение Вэнса и напомнил о предыдущих его заявлениях о коррумпированности украинского чиновничества.
В понедельник на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп сообщил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента США в случае своей победы на выборах в Ноябре. Съезд партии номинировал Вэнса на указанные пост. Политик известен тем, что много выступал по поводу украинского конфликта и критиковал многомиллиардную военную помощь США Киеву, он призывал к переговорам с Россией. По словам Вэнса, декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
В Раде назвали номинацию Вэнса очень сложным сценарием для Украины
Вчера, 20:21
 
ПолитикаСШАУКРАИНАДональд Трамп
 
 
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