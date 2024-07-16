Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян научили, как спасти урожай в огороде в сильную жару на Юге - 16.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240716/urozhay-850177382.html
Россиян научили, как спасти урожай в огороде в сильную жару на Юге
Россиян научили, как спасти урожай в огороде в сильную жару на Юге - 16.07.2024, ПРАЙМ
Россиян научили, как спасти урожай в огороде в сильную жару на Юге
Капельное орошение, мульчирование, разряжение посадок и обильное удобрение помогут спасти урожай в огороде во время сильной жары на Юге России, сообщает... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T15:29+0300
2024-07-16T15:30+0300
урожай
жара
россия
огородничество
https://cdnn.1prime.ru/img/83379/32/833793239_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_85b1cc75f755fc79ff5eae2c84e8809c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - ПРАЙМ. Капельное орошение, мульчирование, разряжение посадок и обильное удобрение помогут спасти урожай в огороде во время сильной жары на Юге России, сообщает Россельхозцентр по Ростовской области. С начала июля в регионе установилась экстремально жаркая погода. По прогнозу синоптиков, температура воздуха до 42 градусов сохранится и до конца текущей недели. По данным ведомства, высокие температуры могут негативно сказываться на росте и урожайности многих культур. "Классическим методом снижения температуры для растений остается полив. Однако при ручном увлажнении почвы вода проникает лишь на небольшую глубину. Поэтому предпочтительнее использовать капельное орошение или регулярно подавать небольшое количество воды на почву", - говорится в сообщении. Помимо этого помочь культурам перенести высокую температуру можно мульчированием, то есть покрытием почвы мульчей (соломой, торфом, сеном), которая сохраняет влагу в почве и защищает корни растений от перегрева. Также, по информации специалистов, важно обеспечить тень для некоторых растений в жаркие часы дня и обеспечить обильное удобрение. "В жару растения нуждаются в достаточном пространстве для роста и доступа к свету и воде. Разреживайте гущу посадок, удаляя лишние растения, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию и освещенность", - советуют эксперты. Кроме того, в жаркую погоду растения становятся более уязвимыми для вредителей и болезней, поэтому необходимо уделять внимание контролю вредителей и обработке растений.
https://1prime.ru/20240617/moshenniki--849241996.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83379/32/833793239_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_579961100ec954fe3496147dd432cebf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
урожай, жара, россия, огородничество
урожай, жара, РОССИЯ, огородничество
15:29 16.07.2024 (обновлено: 15:30 16.07.2024)
 
Россиян научили, как спасти урожай в огороде в сильную жару на Юге

Россельхозцентр рассказал, как спасти урожай в огороде в сильную жару на Юге РФ

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНа даче
На даче - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - ПРАЙМ. Капельное орошение, мульчирование, разряжение посадок и обильное удобрение помогут спасти урожай в огороде во время сильной жары на Юге России, сообщает Россельхозцентр по Ростовской области.
С начала июля в регионе установилась экстремально жаркая погода. По прогнозу синоптиков, температура воздуха до 42 градусов сохранится и до конца текущей недели.
По данным ведомства, высокие температуры могут негативно сказываться на росте и урожайности многих культур.
"Классическим методом снижения температуры для растений остается полив. Однако при ручном увлажнении почвы вода проникает лишь на небольшую глубину. Поэтому предпочтительнее использовать капельное орошение или регулярно подавать небольшое количество воды на почву", - говорится в сообщении.
Домик в Тотьме - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
Один разговор с мошенниками стоил россиянке квартиры и дачи
17 июня, 14:57
Помимо этого помочь культурам перенести высокую температуру можно мульчированием, то есть покрытием почвы мульчей (соломой, торфом, сеном), которая сохраняет влагу в почве и защищает корни растений от перегрева. Также, по информации специалистов, важно обеспечить тень для некоторых растений в жаркие часы дня и обеспечить обильное удобрение.
"В жару растения нуждаются в достаточном пространстве для роста и доступа к свету и воде. Разреживайте гущу посадок, удаляя лишние растения, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию и освещенность", - советуют эксперты.
Кроме того, в жаркую погоду растения становятся более уязвимыми для вредителей и болезней, поэтому необходимо уделять внимание контролю вредителей и обработке растений.
 
урожайжараРОССИЯогородничество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала