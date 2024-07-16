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Россиян научили, как спасти урожай в огороде в сильную жару на Юге
Россиян научили, как спасти урожай в огороде в сильную жару на Юге - 16.07.2024, ПРАЙМ
Россиян научили, как спасти урожай в огороде в сильную жару на Юге
Капельное орошение, мульчирование, разряжение посадок и обильное удобрение помогут спасти урожай в огороде во время сильной жары на Юге России, сообщает... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T15:29+0300
2024-07-16T15:29+0300
2024-07-16T15:30+0300
урожай
жара
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огородничество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - ПРАЙМ. Капельное орошение, мульчирование, разряжение посадок и обильное удобрение помогут спасти урожай в огороде во время сильной жары на Юге России, сообщает Россельхозцентр по Ростовской области. С начала июля в регионе установилась экстремально жаркая погода. По прогнозу синоптиков, температура воздуха до 42 градусов сохранится и до конца текущей недели. По данным ведомства, высокие температуры могут негативно сказываться на росте и урожайности многих культур. "Классическим методом снижения температуры для растений остается полив. Однако при ручном увлажнении почвы вода проникает лишь на небольшую глубину. Поэтому предпочтительнее использовать капельное орошение или регулярно подавать небольшое количество воды на почву", - говорится в сообщении. Помимо этого помочь культурам перенести высокую температуру можно мульчированием, то есть покрытием почвы мульчей (соломой, торфом, сеном), которая сохраняет влагу в почве и защищает корни растений от перегрева. Также, по информации специалистов, важно обеспечить тень для некоторых растений в жаркие часы дня и обеспечить обильное удобрение. "В жару растения нуждаются в достаточном пространстве для роста и доступа к свету и воде. Разреживайте гущу посадок, удаляя лишние растения, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию и освещенность", - советуют эксперты. Кроме того, в жаркую погоду растения становятся более уязвимыми для вредителей и болезней, поэтому необходимо уделять внимание контролю вредителей и обработке растений.
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урожай, жара, россия, огородничество
урожай, жара, РОССИЯ, огородничество
Россиян научили, как спасти урожай в огороде в сильную жару на Юге
Россельхозцентр рассказал, как спасти урожай в огороде в сильную жару на Юге РФ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - ПРАЙМ. Капельное орошение, мульчирование, разряжение посадок и обильное удобрение помогут спасти урожай в огороде во время сильной жары на Юге России, сообщает Россельхозцентр по Ростовской области.
С начала июля в регионе установилась экстремально жаркая погода. По прогнозу синоптиков, температура воздуха до 42 градусов сохранится и до конца текущей недели.
По данным ведомства, высокие температуры могут негативно сказываться на росте и урожайности многих культур.
"Классическим методом снижения температуры для растений остается полив. Однако при ручном увлажнении почвы вода проникает лишь на небольшую глубину. Поэтому предпочтительнее использовать капельное орошение или регулярно подавать небольшое количество воды на почву", - говорится в сообщении.
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Помимо этого помочь культурам перенести высокую температуру можно мульчированием, то есть покрытием почвы мульчей (соломой, торфом, сеном), которая сохраняет влагу в почве и защищает корни растений от перегрева. Также, по информации специалистов, важно обеспечить тень для некоторых растений в жаркие часы дня и обеспечить обильное удобрение.
"В жару растения нуждаются в достаточном пространстве для роста и доступа к свету и воде. Разреживайте гущу посадок, удаляя лишние растения, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию и освещенность", - советуют эксперты.
Кроме того, в жаркую погоду растения становятся более уязвимыми для вредителей и болезней, поэтому необходимо уделять внимание контролю вредителей и обработке растений.