Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чиханчин: большинство экспортеров исполняют механизм продажи валюты - 16.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240716/valyuta-850139684.html
Чиханчин: большинство экспортеров исполняют механизм продажи валюты
Чиханчин: большинство экспортеров исполняют механизм продажи валюты - 16.07.2024, ПРАЙМ
Чиханчин: большинство экспортеров исполняют механизм продажи валюты
Большинство экспортеров РФ исполняют механизм продажи валютной выручки, продают валюту, около 70% возврата выручки идет в национальных валютах, сообщил глава... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T09:35+0300
2024-07-16T09:54+0300
юрий чиханчин
экономика
валютная выручка
валютная выручка экспортеров
https://cdnn.1prime.ru/img/84061/61/840616108_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_99ad5e539bcc403478fb90949a026898.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Большинство экспортеров РФ исполняют механизм продажи валютной выручки, продают валюту, около 70% возврата выручки идет в национальных валютах, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в Совете Федерации на комитете по бюджету и финансовым рынкам."Хотел бы несколько слов сказать о том новом направлении, которое у нас есть - система валютного мониторинга, которая у нас появилась меньше года. Это мониторинг за продажей валютной выручки. Мы - не орган валютного контроля ... Здесь хотелось бы сказать, что действительно мы увидели, что основная масса наших экспортеров - это законопослушные участники внешнеэкономической деятельности. Практически все они возвращают валюту и продают. Причем необходимо сказать, что примерно около 70% возврата валюты идет в национальных валютах. То есть то, о чем говорит руководство страны - перевести расчеты на национальные валюты - это действительно срабатывает и приносит (результаты - ред.)", - сказал Чиханчин.Ранее правительство РФ второй раз за последний месяц смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 60% до 40%. Отмечалось, что решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.Предыдущее послабление произошло 21 июня, когда порог репатриации был снижен с 80% до 60%.Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Указанная мера действует до 30 апреля 2025 года.
https://1prime.ru/20240713/valyuta-850074908.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84061/61/840616108_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7d61b36b89408f22acb2b728077a0d3a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
юрий чиханчин, валютная выручка, валютная выручка экспортеров
Юрий Чиханчин, Экономика, валютная выручка, валютная выручка экспортеров
09:35 16.07.2024 (обновлено: 09:54 16.07.2024)
 
Чиханчин: большинство экспортеров исполняют механизм продажи валюты

Чиханчин: большинство экспортеров РФ исполняют механизм продажи валютной выручки

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Юрий Чиханчин
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Юрий Чиханчин - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Большинство экспортеров РФ исполняют механизм продажи валютной выручки, продают валюту, около 70% возврата выручки идет в национальных валютах, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в Совете Федерации на комитете по бюджету и финансовым рынкам.
"Хотел бы несколько слов сказать о том новом направлении, которое у нас есть - система валютного мониторинга, которая у нас появилась меньше года. Это мониторинг за продажей валютной выручки. Мы - не орган валютного контроля ... Здесь хотелось бы сказать, что действительно мы увидели, что основная масса наших экспортеров - это законопослушные участники внешнеэкономической деятельности. Практически все они возвращают валюту и продают. Причем необходимо сказать, что примерно около 70% возврата валюты идет в национальных валютах. То есть то, о чем говорит руководство страны - перевести расчеты на национальные валюты - это действительно срабатывает и приносит (результаты - ред.)", - сказал Чиханчин.
Ранее правительство РФ второй раз за последний месяц смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 60% до 40%. Отмечалось, что решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.
Предыдущее послабление произошло 21 июня, когда порог репатриации был снижен с 80% до 60%.
Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Указанная мера действует до 30 апреля 2025 года.
доллары США - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
В России смягчили требование к экспортерам по продаже валютной выручки
13 июля, 10:18
 
ЭкономикаЮрий Чиханчинвалютная выручкавалютная выручка экспортеров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала