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Чиханчин: большинство экспортеров исполняют механизм продажи валюты

Чиханчин: большинство экспортеров исполняют механизм продажи валюты - 16.07.2024, ПРАЙМ

Чиханчин: большинство экспортеров исполняют механизм продажи валюты

Большинство экспортеров РФ исполняют механизм продажи валютной выручки, продают валюту, около 70% возврата выручки идет в национальных валютах, сообщил глава... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T09:35+0300

2024-07-16T09:35+0300

2024-07-16T09:54+0300

юрий чиханчин

экономика

валютная выручка

валютная выручка экспортеров

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Большинство экспортеров РФ исполняют механизм продажи валютной выручки, продают валюту, около 70% возврата выручки идет в национальных валютах, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в Совете Федерации на комитете по бюджету и финансовым рынкам."Хотел бы несколько слов сказать о том новом направлении, которое у нас есть - система валютного мониторинга, которая у нас появилась меньше года. Это мониторинг за продажей валютной выручки. Мы - не орган валютного контроля ... Здесь хотелось бы сказать, что действительно мы увидели, что основная масса наших экспортеров - это законопослушные участники внешнеэкономической деятельности. Практически все они возвращают валюту и продают. Причем необходимо сказать, что примерно около 70% возврата валюты идет в национальных валютах. То есть то, о чем говорит руководство страны - перевести расчеты на национальные валюты - это действительно срабатывает и приносит (результаты - ред.)", - сказал Чиханчин.Ранее правительство РФ второй раз за последний месяц смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 60% до 40%. Отмечалось, что решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.Предыдущее послабление произошло 21 июня, когда порог репатриации был снижен с 80% до 60%.Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Указанная мера действует до 30 апреля 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юрий чиханчин, валютная выручка, валютная выручка экспортеров