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Замаячил дефицит валюты: власти возьмутся за импорт - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Замаячил дефицит валюты: власти возьмутся за импорт
Замаячил дефицит валюты: власти возьмутся за импорт - 16.07.2024, ПРАЙМ
Замаячил дефицит валюты: власти возьмутся за импорт
Банк России не раз упоминал о том, что одним из проинфляционных рисков является разрыв между потребительским спросом и возможностью экономики его удовлетворить. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T14:00+0300
2024-07-16T14:00+0300
мнения аналитиков
импорт
инфляция в россии
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Банк России не раз упоминал о том, что одним из проинфляционных рисков является разрыв между потребительским спросом и возможностью экономики его удовлетворить. В таком контексте увеличение импорта, зафиксированное регулятором, выглядит как логичный и вполне уместный процесс.Именно за счет него можно закрыть упомянутый разрыв. При этом импорт должен быть недорогим. И тогда вряд ли следует опасаться процессов, при которых рост импортной активности приведет к ослаблению рубля. Как раз наоборот: в данном случае именно крепкий рубль выступает способом увеличения объемов импорта при одновременном снижении его стоимости.Отдельно стоит отметить следующий момент: оценки регулятора компонентов платежного баланса указывают на сохранение сильного профицита по торговому балансу и счету текущих операций. Обычно это благоприятный сигнал, если бы не одно НО: в условиях профицита стоимость произведенных и доступных на внутреннем рынке товаров и услуг меньше стоимости товаров, потребляемых в экономике. Это само по себе является сильным проинфляционным фактором.Ситуация выглядит следующим образом: наращивание объемов импорта при сохранении объемов экспорта сопровождается снижением оттока по финансовому счету. Говоря проще, нужно будет форсировать сокращение оттока капитала, в том числе и административными методами. В текущих условиях импортеры могут столкнуться с дефицитом валютной ликвидности на рынке из-за сокращения доли обязательной к продаже валютной выручки компаниями-экспортерами. На этом фоне рубль может локально снизиться к юаню и доллару США.Автор - Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал"
ПРАЙМ
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2024
Александр Джиоев
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Александр Джиоев
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/68/842506843_0:0:853:854_100x100_80_0_0_eb017ddf2ad148704b524ed4f26184bf.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, импорт, инфляция в россии
Мнения аналитиков, импорт, инфляция в России
14:00 16.07.2024
 
Замаячил дефицит валюты: власти возьмутся за импорт

Аналитик Джиоев: увеличение импорта может споткнуться о дефицит валюты

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Александр Джиоев, аналитик УК «Альфа-Капитал»
Александр Джиоев
Аналитик УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Банк России не раз упоминал о том, что одним из проинфляционных рисков является разрыв между потребительским спросом и возможностью экономики его удовлетворить. В таком контексте увеличение импорта, зафиксированное регулятором, выглядит как логичный и вполне уместный процесс.
Именно за счет него можно закрыть упомянутый разрыв. При этом импорт должен быть недорогим. И тогда вряд ли следует опасаться процессов, при которых рост импортной активности приведет к ослаблению рубля. Как раз наоборот: в данном случае именно крепкий рубль выступает способом увеличения объемов импорта при одновременном снижении его стоимости.
Отдельно стоит отметить следующий момент: оценки регулятора компонентов платежного баланса указывают на сохранение сильного профицита по торговому балансу и счету текущих операций. Обычно это благоприятный сигнал, если бы не одно НО: в условиях профицита стоимость произведенных и доступных на внутреннем рынке товаров и услуг меньше стоимости товаров, потребляемых в экономике. Это само по себе является сильным проинфляционным фактором.
Ситуация выглядит следующим образом: наращивание объемов импорта при сохранении объемов экспорта сопровождается снижением оттока по финансовому счету. Говоря проще, нужно будет форсировать сокращение оттока капитала, в том числе и административными методами. В текущих условиях импортеры могут столкнуться с дефицитом валютной ликвидности на рынке из-за сокращения доли обязательной к продаже валютной выручки компаниями-экспортерами. На этом фоне рубль может локально снизиться к юаню и доллару США.
Автор - Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал"

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