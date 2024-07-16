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Канцлер Австрии не поддержал бойкот председательства Венгрии в Совете ЕС

Канцлер Австрии не поддержал бойкот председательства Венгрии в Совете ЕС - 16.07.2024, ПРАЙМ

Канцлер Австрии не поддержал бойкот председательства Венгрии в Совете ЕС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер высказался против бойкота председательства Венгрии в Совете ЕС. Об этом он написал в социальной сети Х. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T16:00+0300

2024-07-16T16:00+0300

2024-07-16T16:22+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Канцлер Австрии Карл Нехаммер высказался против бойкота председательства Венгрии в Совете ЕС. Об этом он написал в социальной сети Х."(Венгерскому премьеру Виктору Орбану) необходимо дать отпор за его несогласованное поведение, но не бойкотировать председательство в Совете (ЕС). Министры (Австрийской) Народной партии (партия Нехаммера - ред.) будут продолжать участвовать в советах и заседаниях, вопросов для решения достаточно", — отметил австрийский лидер.Ранее лидер Австрийской партии свободы (FPÖ) Герберт Кикль призвал Карла Нехаммера осудить бойкот, который Еврокомиссия объявила в отношении Венгрии.Кроме того, ЕК отменила свой традиционный визит в Венгрию, который должен был состояться после летних каникул. Отмечается, что это связано с поездкой премьер-министра Орбана в Россию, которая поставила под вопрос поездку членов Еврокомиссии в Венгрию.

https://1prime.ru/20240716/orban-850156680.html

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ес, венгрия, политика, австрия