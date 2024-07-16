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Песков: Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев
Песков: Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев - 16.07.2024, ПРАЙМ
Песков: Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев
Политик Джей-Ди Вэнс, получивший номинацию кандидата в вице-президенты США от республиканцев, - незнакомая фигура для Москвы, отметил официальный представитель... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T11:07+0300
2024-07-16T11:07+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Политик Джей-Ди Вэнс, получивший номинацию кандидата в вице-президенты США от республиканцев, - незнакомая фигура для Москвы, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Но мы знаем о каких-то его высказываниях, которые были в СМИ", - уточнил Песков. При этом он добавил, что высказывания и действия политиков, претендующих на должности, могут сильно отличаться от их заявлений и шагов после официального избрания. Ранее Дональд Трамп выбрал сенатора от Огайо кандидатом в вице-президенты. Вэнс выступает против военной помощи Украине. Он заявлял, что в интересах Америки признать, что "Украине придется уступить часть территории".
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кремль, дмитрий песков, дональд трамп, россия, сша
Политика, Кремль, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, РОССИЯ, США
Песков: Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев
Песков: Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев Вэнс
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Политик Джей-Ди Вэнс, получивший номинацию кандидата в вице-президенты США от республиканцев, - незнакомая фигура для Москвы, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Но мы знаем о каких-то его высказываниях, которые были в СМИ", - уточнил Песков. При этом он добавил, что высказывания и действия политиков, претендующих на должности, могут сильно отличаться от их заявлений и шагов после официального избрания.
Ранее Дональд Трамп выбрал сенатора от Огайо кандидатом в вице-президенты. Вэнс выступает против военной помощи Украине. Он заявлял, что в интересах Америки признать, что "Украине придется уступить часть территории".
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