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Песков: Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев

Песков: Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев - 16.07.2024, ПРАЙМ

Песков: Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев

Политик Джей-Ди Вэнс, получивший номинацию кандидата в вице-президенты США от республиканцев, - незнакомая фигура для Москвы, отметил официальный представитель... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T11:07+0300

2024-07-16T11:07+0300

2024-07-16T11:08+0300

политика

кремль

дмитрий песков

дональд трамп

россия

сша

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Политик Джей-Ди Вэнс, получивший номинацию кандидата в вице-президенты США от республиканцев, - незнакомая фигура для Москвы, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Но мы знаем о каких-то его высказываниях, которые были в СМИ", - уточнил Песков. При этом он добавил, что высказывания и действия политиков, претендующих на должности, могут сильно отличаться от их заявлений и шагов после официального избрания. Ранее Дональд Трамп выбрал сенатора от Огайо кандидатом в вице-президенты. Вэнс выступает против военной помощи Украине. Он заявлял, что в интересах Америки признать, что "Украине придется уступить часть территории".

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кремль, дмитрий песков, дональд трамп, россия, сша