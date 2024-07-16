https://1prime.ru/20240716/vens-850192223.html

В Раде назвали номинацию Вэнса очень сложным сценарием для Украины

В Раде назвали номинацию Вэнса очень сложным сценарием для Украины - 16.07.2024, ПРАЙМ

В Раде назвали номинацию Вэнса очень сложным сценарием для Украины

Выдвижение сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса от республиканцев в качестве кандидата в вице-президенты США является "очень сложным сценарием" для Украины,... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T20:21+0300

2024-07-16T20:21+0300

2024-07-16T20:21+0300

политика

украина

рада

сша

выборы в сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_0:46:3307:1906_1920x0_80_0_0_a0f7b0d0f7fc19f3966f942bc10ce0ea.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Выдвижение сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса от республиканцев в качестве кандидата в вице-президенты США является "очень сложным сценарием" для Украины, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.В комментарии агентству Bloomberg он назвал Вэнса "очень умным, хитрым и хладнокровным". "Очень сложный сценарий для нас. Он очень скептично настроен по отношению к Украине и этой войне", — процитировало слова Гончаренко* агентство. Ранее издание Time со ссылкой на неназванного украинского экс-чиновника сообщило, что выдвижение Вэнса означает, что Украине теперь нужно быть особенно осторожной в своих словах и поступках. В понедельник на съезде республиканской партии кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента США в случае своей победы на ноябрьских выборах. Позднее съезд номинировал Вэнса на данный пост. Вэнсу 39 лет, женат, у него трое детей. Он является выпускником престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине. Он критиковал многомиллиардную военную помощь США Киеву и призывал к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20240716/zelenskiy-850159493.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, рада, сша, выборы в сша