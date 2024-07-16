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В Раде назвали номинацию Вэнса очень сложным сценарием для Украины
В Раде назвали номинацию Вэнса очень сложным сценарием для Украины - 16.07.2024, ПРАЙМ
В Раде назвали номинацию Вэнса очень сложным сценарием для Украины
Выдвижение сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса от республиканцев в качестве кандидата в вице-президенты США является "очень сложным сценарием" для Украины,... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T20:21+0300
2024-07-16T20:21+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Выдвижение сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса от республиканцев в качестве кандидата в вице-президенты США является "очень сложным сценарием" для Украины, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.В комментарии агентству Bloomberg он назвал Вэнса "очень умным, хитрым и хладнокровным". "Очень сложный сценарий для нас. Он очень скептично настроен по отношению к Украине и этой войне", — процитировало слова Гончаренко* агентство. Ранее издание Time со ссылкой на неназванного украинского экс-чиновника сообщило, что выдвижение Вэнса означает, что Украине теперь нужно быть особенно осторожной в своих словах и поступках. В понедельник на съезде республиканской партии кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента США в случае своей победы на ноябрьских выборах. Позднее съезд номинировал Вэнса на данный пост. Вэнсу 39 лет, женат, у него трое детей. Он является выпускником престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине. Он критиковал многомиллиардную военную помощь США Киеву и призывал к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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Политика, УКРАИНА, Рада, США, выборы в США
В Раде назвали номинацию Вэнса очень сложным сценарием для Украины
Депутат Рады Гончаренко* назвал номинацию Вэнса сложным сценарием для Украины
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Выдвижение сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса от республиканцев в качестве кандидата в вице-президенты США является "очень сложным сценарием" для Украины, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
В комментарии агентству Bloomberg он назвал Вэнса "очень умным, хитрым и хладнокровным".
"Очень сложный сценарий для нас. Он очень скептично настроен по отношению к Украине и этой войне", — процитировало слова Гончаренко* агентство.
Ранее издание Time со ссылкой на неназванного украинского экс-чиновника сообщило, что выдвижение Вэнса означает, что Украине теперь нужно быть особенно осторожной в своих словах и поступках.
В понедельник на съезде республиканской партии кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента США в случае своей победы на ноябрьских выборах. Позднее съезд номинировал Вэнса на данный пост.
Вэнсу 39 лет, женат, у него трое детей. Он является выпускником престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине. Он критиковал многомиллиардную военную помощь США Киеву и призывал к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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