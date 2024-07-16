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В России выросли продажи ликерных вин

В России выросли продажи ликерных вин - 16.07.2024, ПРАЙМ

В России выросли продажи ликерных вин

Продажи ликерных вин в России за январь-июнь 2024 года выросли на 12,1% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее, игристых вин - на... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T08:32+0300

2024-07-16T08:32+0300

2024-07-16T08:32+0300

россия

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Продажи ликерных вин в России за январь-июнь 2024 года выросли на 12,1% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее, игристых вин - на 12,8%, виноградных - на 2,5%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. По данным ведомства, всего продажи ликерных вин в РФ за этот период составили 665,2 тысячи декалитров, игристых вин и шампанского - 9,98 миллиона декалитров, виноградных вин - 27,554 миллиона декалитров. Продажи коньяка возросли за отчетный период на 7,2%, до 6,856 миллиона декалитров, водки - на 1%, до 37,026 миллиона декалитров. В целом же продажи алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличились за первые шесть месяцев на 4,1%, до 111,723 миллиона декалитров. Реализация слабоалкогольной продукции выросла на 5,3% - до 8,794 миллиона декалитров.

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