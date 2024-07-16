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Россия сократила импорт вина из ЕС до минимума с начала 2015 года

Россия сократила импорт вина из ЕС до минимума с начала 2015 года - 16.07.2024, ПРАЙМ

Россия сократила импорт вина из ЕС до минимума с начала 2015 года

Россия за май сократила закупки вина в Евросоюзе более чем вдвое - до минимума с февраля 2015 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T23:09+0300

2024-07-16T23:09+0300

2024-07-16T23:15+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россия за май сократила закупки вина в Евросоюзе более чем вдвое - до минимума с февраля 2015 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в мае поставки европейского вина в Россию упали в 2,5 раза по сравнению с апрелем - до 8,9 тысячи тонн. Это стало минимальным объемом с февраля 2015 года, когда в нашу страну было ввезено 8,5 тысячи тонн этого алкоголя. В денежном выражении закупки сократились лишь в 2,1 раза - до 30,3 миллиона евро, что является минимумом с апреля 2022 года. Сильнее всего продажи вина сократились у Испании - всемеро, до 253 тонн. Примерно в четыре раза упал экспорт у Литвы (до 1,2 тысячи тонн) и Германии (531 тонна). Значительно уменьшились закупки у Италии - в 2,5 раза, до 2,6 тысячи тонн, и Латвии - в 2,3 раза, до 1,3 тысячи тонн. Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем была продлена на весь 2024 год. В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к властям с просьбой, в частности, установить ввозные пошлины на вина из стран НАТО в 200%. В Минпромторге говорили, что поддерживают увеличение пошлины, но конкретная величина повышения требует обсуждения.

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