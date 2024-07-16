https://1prime.ru/20240716/vinovnik-850186655.html
Полиция нашла предполагаемого виновника пожара в Карадагском заповеднике
Полиция нашла предполагаемого виновника пожара в Карадагском заповеднике - 16.07.2024, ПРАЙМ
Полиция нашла предполагаемого виновника пожара в Карадагском заповеднике
Полиция нашла предполагаемого виновника возникновения крупного пожара в Карадагском заповеднике в Феодосии, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T18:05+0300
2024-07-16T18:05+0300
2024-07-16T18:06+0300
происшествия
крым
пожар
подозреваемый
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/52/841455292_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e654a6e2b386cf69557bb4b46d1d27ef.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Полиция нашла предполагаемого виновника возникновения крупного пожара в Карадагском заповеднике в Феодосии, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пожар у подножья Карадагского заповедника начался в понедельник. Он распространился из-за ветра на территорию 20 гектаров. Для тушения привлекались лесники, волонтеры, бойцы Росгвардии и МЧС, в том числе два вертолета. Во вторник пожар в крымском Коктебеле был локализован на 40 гектарах, сообщали в МЧС России. "Как установили полицейские, к пожару привели действия 50-летнего жителя полуострова. Он выполнял строительные работы в одном из домовладений в поселке Коктебель. Во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность. Мужчина попытался потушить пламя собственными силами, но безуспешно. Огонь начал быстро распространяться на особо охраняемую природную территорию", — сообщила Волк. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений.
https://1prime.ru/20240715/dyurso-850126649.html
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/52/841455292_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9125b35f9f030ee54b9146dc4a569539.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, пожар, подозреваемый
Происшествия, КРЫМ, пожар, подозреваемый
Полиция нашла предполагаемого виновника пожара в Карадагском заповеднике
МВД возбудило дело в отношении предполагаемого виновника пожара в Коктебеле
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Полиция нашла предполагаемого виновника возникновения крупного пожара в Карадагском заповеднике в Феодосии, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Пожар у подножья Карадагского заповедника начался в понедельник. Он распространился из-за ветра на территорию 20 гектаров. Для тушения привлекались лесники, волонтеры, бойцы Росгвардии и МЧС, в том числе два вертолета. Во вторник пожар в крымском Коктебеле был локализован на 40 гектарах, сообщали в МЧС России.
"Как установили полицейские, к пожару привели действия 50-летнего жителя полуострова. Он выполнял строительные работы в одном из домовладений в поселке Коктебель. Во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность. Мужчина попытался потушить пламя собственными силами, но безуспешно. Огонь начал быстро распространяться на особо охраняемую природную территорию", — сообщила Волк.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений.
Названа причина возникновения пожара в районе Дюрсо под Новороссийском