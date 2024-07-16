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Полиция нашла предполагаемого виновника пожара в Карадагском заповеднике

Полиция нашла предполагаемого виновника пожара в Карадагском заповеднике - 16.07.2024, ПРАЙМ

Полиция нашла предполагаемого виновника пожара в Карадагском заповеднике

Полиция нашла предполагаемого виновника возникновения крупного пожара в Карадагском заповеднике в Феодосии, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T18:05+0300

2024-07-16T18:05+0300

2024-07-16T18:06+0300

происшествия

крым

пожар

подозреваемый

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Полиция нашла предполагаемого виновника возникновения крупного пожара в Карадагском заповеднике в Феодосии, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пожар у подножья Карадагского заповедника начался в понедельник. Он распространился из-за ветра на территорию 20 гектаров. Для тушения привлекались лесники, волонтеры, бойцы Росгвардии и МЧС, в том числе два вертолета. Во вторник пожар в крымском Коктебеле был локализован на 40 гектарах, сообщали в МЧС России. "Как установили полицейские, к пожару привели действия 50-летнего жителя полуострова. Он выполнял строительные работы в одном из домовладений в поселке Коктебель. Во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность. Мужчина попытался потушить пламя собственными силами, но безуспешно. Огонь начал быстро распространяться на особо охраняемую природную территорию", — сообщила Волк. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений.

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крым

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крым, пожар, подозреваемый