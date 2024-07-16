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Карлсон сделал неожиданное заявление о Трампе - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Карлсон сделал неожиданное заявление о Трампе
Карлсон сделал неожиданное заявление о Трампе - 16.07.2024, ПРАЙМ
Карлсон сделал неожиданное заявление о Трампе
Среди всех американских лидеров только экс-президенту Дональду Трампу и сенатору Джей-Ди Вэнсу под силу предовтратить ядерную войну. Таким мнением поделился... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T15:11+0300
2024-07-16T15:37+0300
политика
дональд трамп
сенатор дэвид вэнс
такер карлсон
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Среди всех американских лидеров только экс-президенту Дональду Трампу и сенатору Джей-Ди Вэнсу под силу предовтратить ядерную войну. Таким мнением поделился американский журналист Такер Карлсон."И что важнее всего после недопущения ядерной войны, что должно быть первостепенным и что сделает только Трамп и Джей-Ди Вэнс - все остальные были абсолютно за ядерную войну, все, кого он (Трамп - ред.) рассматривал (на пост вице-президента в случае победы на выборах - ред.), были за ядерную войну", — сказал он в ходе мероприятия консервативного аналитического центра Heritage Foundation.Комментируя выбор Джей Ди Вэнса в качестве кандидата вице-президента, Карлсон заявил, что все "плохие" люди в Вашингтоне против него, потому что они беспокоятся о том, что он с трудом поддастся манипуляциям.Он также считает, что большую часть американских лидеров не волнует экономика или нелегальная миграция, им интересна только война и "власть убивать". Если Трамп победит на выборах, то, по мнению Карлсона, это поможет остановить это "безумие".Ранее на съезде Республиканской партии США Дональд Трамп сообщил о своем предложении сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента в случае своего переизбрания на выборах президента в ноябре. Позднее партийный съезд номинировал сенатора на этот пост.
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дональд трамп, сенатор дэвид вэнс, такер карлсон
Политика, Дональд Трамп, сенатор Дэвид Вэнс, Такер Карлсон
15:11 16.07.2024 (обновлено: 15:37 16.07.2024)
 
Карлсон сделал неожиданное заявление о Трампе

Карлсон: только Трамп и Вэнс смогут предотвратить ядерную войну

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкТакер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Среди всех американских лидеров только экс-президенту Дональду Трампу и сенатору Джей-Ди Вэнсу под силу предовтратить ядерную войну. Таким мнением поделился американский журналист Такер Карлсон.
"И что важнее всего после недопущения ядерной войны, что должно быть первостепенным и что сделает только Трамп и Джей-Ди Вэнс - все остальные были абсолютно за ядерную войну, все, кого он (Трамп - ред.) рассматривал (на пост вице-президента в случае победы на выборах - ред.), были за ядерную войну", — сказал он в ходе мероприятия консервативного аналитического центра Heritage Foundation.
Комментируя выбор Джей Ди Вэнса в качестве кандидата вице-президента, Карлсон заявил, что все "плохие" люди в Вашингтоне против него, потому что они беспокоятся о том, что он с трудом поддастся манипуляциям.
Он также считает, что большую часть американских лидеров не волнует экономика или нелегальная миграция, им интересна только война и "власть убивать". Если Трамп победит на выборах, то, по мнению Карлсона, это поможет остановить это "безумие".
Ранее на съезде Республиканской партии США Дональд Трамп сообщил о своем предложении сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента в случае своего переизбрания на выборах президента в ноябре. Позднее партийный съезд номинировал сенатора на этот пост.
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ПолитикаДональд Трампсенатор Дэвид ВэнсТакер Карлсон
 
 
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