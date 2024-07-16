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Карлсон сделал неожиданное заявление о Трампе

Карлсон сделал неожиданное заявление о Трампе - 16.07.2024, ПРАЙМ

Карлсон сделал неожиданное заявление о Трампе

Среди всех американских лидеров только экс-президенту Дональду Трампу и сенатору Джей-Ди Вэнсу под силу предовтратить ядерную войну. Таким мнением поделился... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T15:11+0300

2024-07-16T15:11+0300

2024-07-16T15:37+0300

политика

дональд трамп

сенатор дэвид вэнс

такер карлсон

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Среди всех американских лидеров только экс-президенту Дональду Трампу и сенатору Джей-Ди Вэнсу под силу предовтратить ядерную войну. Таким мнением поделился американский журналист Такер Карлсон."И что важнее всего после недопущения ядерной войны, что должно быть первостепенным и что сделает только Трамп и Джей-Ди Вэнс - все остальные были абсолютно за ядерную войну, все, кого он (Трамп - ред.) рассматривал (на пост вице-президента в случае победы на выборах - ред.), были за ядерную войну", — сказал он в ходе мероприятия консервативного аналитического центра Heritage Foundation.Комментируя выбор Джей Ди Вэнса в качестве кандидата вице-президента, Карлсон заявил, что все "плохие" люди в Вашингтоне против него, потому что они беспокоятся о том, что он с трудом поддастся манипуляциям.Он также считает, что большую часть американских лидеров не волнует экономика или нелегальная миграция, им интересна только война и "власть убивать". Если Трамп победит на выборах, то, по мнению Карлсона, это поможет остановить это "безумие".Ранее на съезде Республиканской партии США Дональд Трамп сообщил о своем предложении сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента в случае своего переизбрания на выборах президента в ноябре. Позднее партийный съезд номинировал сенатора на этот пост.

https://1prime.ru/20240716/tramp-850136101.html

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дональд трамп, сенатор дэвид вэнс, такер карлсон