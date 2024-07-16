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ВТБ профинансировал развитие туристического кластера на курорте Домбай - 16.07.2024, ПРАЙМ
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ВТБ профинансировал развитие туристического кластера на курорте Домбай
ВТБ профинансировал развитие туристического кластера на курорте Домбай - 16.07.2024, ПРАЙМ
ВТБ профинансировал развитие туристического кластера на курорте Домбай
ВТБ предоставил 5,2 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры Домбая, в том числе на создание к концу 2025 года дополнительной канатной дороги,... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T12:02+0300
2024-07-16T12:04+0300
экономика
россия
втб
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. ВТБ предоставил 5,2 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры Домбая, в том числе на создание к концу 2025 года дополнительной канатной дороги, сообщила пресс-служба кредитной организации."ВТБ профинансировал развитие туристического кластера на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии. Общий объем кредитования ООО "Канатные дороги Домбая" составит 5,2 миллиарда рублей, срок - 12 лет. На заемные средства компания планирует построить новую канатную дорогу, две гостиницы и точки общественного питания", - сообщила пресс-служба.Дополнительная канатная дорога с кабинами на восемь человек, как уточняется в сообщении, появится в рамках проекта в Домбае к концу следующего года, она свяжет строящуюся парковую зону курорта с поселком. Строящиеся две новые гостиницы - одна на восемь этажей, другая - на двенадцать - примут первых гостей к концу 2027 года. Общий номерной фонд новых гостиниц составит 375 номеров. Также в зоне горнолыжных трасс построят точку общественного питания "Станция 2500", число в названии которой обозначает высоту объекта над уровнем моря.По словам генерального директора ООО "Канатные дороги Домбая" Абдурапа Алибекова, которые передает пресс-служба банка, многие туристические объекты в Домбае уже требуют обновления, новые два отеля будут относиться к категории не менее четырех звезд, которая на курорте в настоящее время отсутствует. Также он отметил, что новая линия "канатки" поможет разгрузить существующие, поскольку она сможет перевозить в десять раз больше туристов, чем все работающие сегодня на курорте.В свою очередь, член правления ВТБ Руслан Еременко, слова которого приводит пресс-служба в сообщении, подчеркнул готовность банка оказать поддержку кредитными продуктами бизнесу рекреационного кластера СКФО.
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россия, втб
Экономика, РОССИЯ, ВТБ
12:02 16.07.2024 (обновлено: 12:04 16.07.2024)
 
ВТБ профинансировал развитие туристического кластера на курорте Домбай

ВТБ предоставил свыше 5 млрд руб на развитие туристической инфраструктуры Домбая

© РИА Новости . Егор Комаров | Перейти в медиабанкДомбай
Домбай - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Егор Комаров
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. ВТБ предоставил 5,2 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры Домбая, в том числе на создание к концу 2025 года дополнительной канатной дороги, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"ВТБ профинансировал развитие туристического кластера на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии. Общий объем кредитования ООО "Канатные дороги Домбая" составит 5,2 миллиарда рублей, срок - 12 лет. На заемные средства компания планирует построить новую канатную дорогу, две гостиницы и точки общественного питания", - сообщила пресс-служба.
Дополнительная канатная дорога с кабинами на восемь человек, как уточняется в сообщении, появится в рамках проекта в Домбае к концу следующего года, она свяжет строящуюся парковую зону курорта с поселком. Строящиеся две новые гостиницы - одна на восемь этажей, другая - на двенадцать - примут первых гостей к концу 2027 года. Общий номерной фонд новых гостиниц составит 375 номеров. Также в зоне горнолыжных трасс построят точку общественного питания "Станция 2500", число в названии которой обозначает высоту объекта над уровнем моря.
По словам генерального директора ООО "Канатные дороги Домбая" Абдурапа Алибекова, которые передает пресс-служба банка, многие туристические объекты в Домбае уже требуют обновления, новые два отеля будут относиться к категории не менее четырех звезд, которая на курорте в настоящее время отсутствует. Также он отметил, что новая линия "канатки" поможет разгрузить существующие, поскольку она сможет перевозить в десять раз больше туристов, чем все работающие сегодня на курорте.
В свою очередь, член правления ВТБ Руслан Еременко, слова которого приводит пресс-служба в сообщении, подчеркнул готовность банка оказать поддержку кредитными продуктами бизнесу рекреационного кластера СКФО.
 
ЭкономикаРОССИЯВТБ
 
 
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