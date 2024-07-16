https://1prime.ru/20240716/vybory-850136495.html

"Катастрофа для Украины". В ЕС оценили кандидата в вице-президенты США

"Катастрофа для Украины". В ЕС оценили кандидата в вице-президенты США - 16.07.2024, ПРАЙМ

"Катастрофа для Украины". В ЕС оценили кандидата в вице-президенты США

Номинация сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев стала "катастрофой" для Украины. Такое мнение высказал... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T06:37+0300

2024-07-16T06:37+0300

2024-07-16T06:38+0300

политика

выборы в сша

вице-президент

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_0:108:2400:1458_1920x0_80_0_0_389993a78b6998c968b53185a86bdfa3.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Номинация сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев стала "катастрофой" для Украины. Такое мнение высказал высокопоставленный чиновников Евросоюза, указывается в публикации Politico. Ранее на съезде Республиканской партии США Дональд Трамп сообщил о своем предложении сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента в случае своего переизбрания на выборах президента в ноябре. Позднее партийный съезд номинировал сенатора на этот пост. Не раскрывая имени, авторы публикации сообщили: "Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил Politico, что назначение Вэнса стало "катастрофой" для Украины". Сенатор Вэнс известен последовательной критикой многомиллиардной военной помощи США Украине и призывами сесть за стол переговоров с Российской Федерацией. Вэнс называл декларируемую цель Украины восстановить границы до состояния 1991 года нереалистичной и заявлял, что для урегулирования конфликта необходимо закрепить нейтральный статус страны и заморозить территориальные споры.

https://1prime.ru/20240716/vybory-850135986.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

выборы в сша, вице-президент, украина