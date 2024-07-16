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"Катастрофа для Украины". В ЕС оценили кандидата в вице-президенты США - 16.07.2024, ПРАЙМ
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"Катастрофа для Украины". В ЕС оценили кандидата в вице-президенты США
"Катастрофа для Украины". В ЕС оценили кандидата в вице-президенты США - 16.07.2024, ПРАЙМ
"Катастрофа для Украины". В ЕС оценили кандидата в вице-президенты США
Номинация сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев стала "катастрофой" для Украины. Такое мнение высказал... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T06:37+0300
2024-07-16T06:38+0300
политика
выборы в сша
вице-президент
украина
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Номинация сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев стала "катастрофой" для Украины. Такое мнение высказал высокопоставленный чиновников Евросоюза, указывается в публикации Politico. Ранее на съезде Республиканской партии США Дональд Трамп сообщил о своем предложении сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента в случае своего переизбрания на выборах президента в ноябре. Позднее партийный съезд номинировал сенатора на этот пост. Не раскрывая имени, авторы публикации сообщили: "Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил Politico, что назначение Вэнса стало "катастрофой" для Украины". Сенатор Вэнс известен последовательной критикой многомиллиардной военной помощи США Украине и призывами сесть за стол переговоров с Российской Федерацией. Вэнс называл декларируемую цель Украины восстановить границы до состояния 1991 года нереалистичной и заявлял, что для урегулирования конфликта необходимо закрепить нейтральный статус страны и заморозить территориальные споры.
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выборы в сша, вице-президент, украина
Политика, выборы в США, вице-президент, УКРАИНА
06:37 16.07.2024 (обновлено: 06:38 16.07.2024)
 
"Катастрофа для Украины". В ЕС оценили кандидата в вице-президенты США

СМИ: в ЕС назвали номинацию Вэнса вице-президентом США "катастрофой" для Украины

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза, Франция
Флаги Евросоюза, Франция
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Номинация сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев стала "катастрофой" для Украины. Такое мнение высказал высокопоставленный чиновников Евросоюза, указывается в публикации Politico.
Ранее на съезде Республиканской партии США Дональд Трамп сообщил о своем предложении сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента в случае своего переизбрания на выборах президента в ноябре. Позднее партийный съезд номинировал сенатора на этот пост.
Не раскрывая имени, авторы публикации сообщили: "Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил Politico, что назначение Вэнса стало "катастрофой" для Украины".
Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
Съезд республиканцев определился с кандидатом в вице-президенты США
05:32
Сенатор Вэнс известен последовательной критикой многомиллиардной военной помощи США Украине и призывами сесть за стол переговоров с Российской Федерацией. Вэнс называл декларируемую цель Украины восстановить границы до состояния 1991 года нереалистичной и заявлял, что для урегулирования конфликта необходимо закрепить нейтральный статус страны и заморозить территориальные споры.
 
Политикавыборы в СШАвице-президентУКРАИНА
 
 
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