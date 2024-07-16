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"Яндекс" планирует войти в проект беспилотных грузоперевозок - 16.07.2024, ПРАЙМ
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"Яндекс" планирует войти в проект беспилотных грузоперевозок
"Яндекс" планирует войти в проект беспилотных грузоперевозок - 16.07.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" планирует войти в проект беспилотных грузоперевозок
Минтранс РФ ожидает, что "Яндекс" осенью присоединится к проекту беспилотных перевозок грузов по трассе М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T11:32+0300
2024-07-16T11:33+0300
россия
яндекс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - ПРАЙМ. Минтранс РФ ожидает, что "Яндекс" осенью присоединится к проекту беспилотных перевозок грузов по трассе М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Баканов. Баканов во вторник участвует в стратегической сессии по цифровизации транспортной отрасли в Петербурге. "Затрагивая тему искусственного интеллекта, мы не можем не упомянуть беспилотные технологии... Год назад в рамках Петербургского международного экономического форума 2023 года, в день его открытия, был дан старт проекту доставки грузов... "КамАЗ" предоставил... на тот момент шесть своих грузовиков, которыми мы и сейчас грузы доставляем... Сейчас на трассе уже 16 транспортных средств - помимо "дочки" "КамАЗа" ещё зашел "Сберавтотех", осенью мы ждем туда ещё и "Яндекс", - сказал замминистра транспорта. Он отметил, что в планы на 2025 год входит увеличение количества беспилотных грузовиков до 100 единиц, а также расширение маршрута их следования. "К концу года будет 43 транспортных средства, минимум, которые будут перевозить грузы, и у нас в планах на следующий год довести это количество до 100. Более того, мы вышли с предложением расширять географию... и подали предложение правительству по расширению (маршрута) Питер - Москва с КАД до съезда на М-12 и до Казани", - уточнил Баканов.
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россия, яндекс
РОССИЯ, Яндекс
11:32 16.07.2024 (обновлено: 11:33 16.07.2024)
 
"Яндекс" планирует войти в проект беспилотных грузоперевозок

Минтранс: "Яндекс" осенью планирует войти в проект беспилотных грузоперевозок

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - ПРАЙМ. Минтранс РФ ожидает, что "Яндекс" осенью присоединится к проекту беспилотных перевозок грузов по трассе М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Баканов.
Баканов во вторник участвует в стратегической сессии по цифровизации транспортной отрасли в Петербурге.
"Затрагивая тему искусственного интеллекта, мы не можем не упомянуть беспилотные технологии... Год назад в рамках Петербургского международного экономического форума 2023 года, в день его открытия, был дан старт проекту доставки грузов... "КамАЗ" предоставил... на тот момент шесть своих грузовиков, которыми мы и сейчас грузы доставляем... Сейчас на трассе уже 16 транспортных средств - помимо "дочки" "КамАЗа" ещё зашел "Сберавтотех", осенью мы ждем туда ещё и "Яндекс", - сказал замминистра транспорта.
Он отметил, что в планы на 2025 год входит увеличение количества беспилотных грузовиков до 100 единиц, а также расширение маршрута их следования.
"К концу года будет 43 транспортных средства, минимум, которые будут перевозить грузы, и у нас в планах на следующий год довести это количество до 100. Более того, мы вышли с предложением расширять географию... и подали предложение правительству по расширению (маршрута) Питер - Москва с КАД до съезда на М-12 и до Казани", - уточнил Баканов.
 
РОССИЯЯндекс
 
 
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