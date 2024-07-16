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"Яндекс" планирует войти в проект беспилотных грузоперевозок

"Яндекс" планирует войти в проект беспилотных грузоперевозок - 16.07.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" планирует войти в проект беспилотных грузоперевозок

Минтранс РФ ожидает, что "Яндекс" осенью присоединится к проекту беспилотных перевозок грузов по трассе М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T11:32+0300

2024-07-16T11:32+0300

2024-07-16T11:33+0300

россия

яндекс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - ПРАЙМ. Минтранс РФ ожидает, что "Яндекс" осенью присоединится к проекту беспилотных перевозок грузов по трассе М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Баканов. Баканов во вторник участвует в стратегической сессии по цифровизации транспортной отрасли в Петербурге. "Затрагивая тему искусственного интеллекта, мы не можем не упомянуть беспилотные технологии... Год назад в рамках Петербургского международного экономического форума 2023 года, в день его открытия, был дан старт проекту доставки грузов... "КамАЗ" предоставил... на тот момент шесть своих грузовиков, которыми мы и сейчас грузы доставляем... Сейчас на трассе уже 16 транспортных средств - помимо "дочки" "КамАЗа" ещё зашел "Сберавтотех", осенью мы ждем туда ещё и "Яндекс", - сказал замминистра транспорта. Он отметил, что в планы на 2025 год входит увеличение количества беспилотных грузовиков до 100 единиц, а также расширение маршрута их следования. "К концу года будет 43 транспортных средства, минимум, которые будут перевозить грузы, и у нас в планах на следующий год довести это количество до 100. Более того, мы вышли с предложением расширять географию... и подали предложение правительству по расширению (маршрута) Питер - Москва с КАД до съезда на М-12 и до Казани", - уточнил Баканов.

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