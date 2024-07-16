https://1prime.ru/20240716/yandeks-850178827.html

"Яндекс" не будет менять названия своих сервисов в других странах

"Яндекс" не будет менять названия своих сервисов в других странах - 16.07.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" не будет менять названия своих сервисов в других странах

Российский "Яндекс" не планирует менять названия своих сервисов в Узбекистане, Турции, Казахстане и других странах присутствия после завершения сделки, в том... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T15:57+0300

2024-07-16T15:57+0300

2024-07-16T15:57+0300

яндекс

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Российский "Яндекс" не планирует менять названия своих сервисов в Узбекистане, Турции, Казахстане и других странах присутствия после завершения сделки, в том числе с прежними названиями останутся сервисы такси и доставки еды, сообщили РИА Новости в компании. "Сервисы Yandex в Узбекистане работают в обычном режиме, мы продолжим инвестировать в их дальнейшее развитие и в запуск новых сервисов и проектов в стране. Планов по изменению названий сервисов нет, в том числе и в других странах присутствия", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии сохранит новая головная компания "Яндекса" - МКПАО "Яндекс" - частная и независимая компания, управлять которой будет команда менеджеров "Яндекса". Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Позже "Яндекс" сообщил, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже основного бизнеса "Яндекса" и полностью вышла из состава акционеров группы. В результате сделки по продаже основного бизнеса российского "Яндекса" Yandex N.V. получила 2,8 миллиарда долларов и 162,5 миллиона акций класса А. Как уточнили в компании, полученные акции класса А могут быть использованы в дальнейшем для "программы мотивации сотрудников и для целей дальнейшего финансирования".

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