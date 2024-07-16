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СМИ: Япония на прошлой неделе провела вторую валютную интервенцию - 16.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Япония на прошлой неделе провела вторую валютную интервенцию
СМИ: Япония на прошлой неделе провела вторую валютную интервенцию - 16.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: Япония на прошлой неделе провела вторую валютную интервенцию
Правительство и Банк Японии (центробанк) в пятницу провели вторую валютную интервенцию на сумму 2 триллиона иен (12,7 миллиарда долларов) в связи с... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T15:03+0300
2024-07-16T15:03+0300
энергетика
япония
иена
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ТОКИО, 16 июл – ПРАЙМ. Правительство и Банк Японии (центробанк) в пятницу провели вторую валютную интервенцию на сумму 2 триллиона иен (12,7 миллиарда долларов) в связи с продолжающимся падением национальной валюты, это следует из статистики Банка Японии и выводов экспертов, сообщило во вторник агентство Киодо. Таким образом, это уже вторая интервенция подряд после проведенной 11 июля интервенции на сумму 3 триллиона иен (18,8 миллиарда долларов). Вторник – первый рабочий день после трех выходных в Японии. Вскоре после проведения первой интервенции курс иены, который до этого балансировал на уровне 161 иены за доллар, резко поднялся до 157 иен. Правда, затем вновь произошло снижение до 159,4 иены за доллар. После второй интервенции курс удалось поднять до уровня 157 иен за доллар, но во вторник в ходе торгов он снова опустился до 158,5 иены за доллар. По состоянию на 14.39 мск курс доллара к иене растет до 158,43 иены со 158,01 иены за доллар на прошлом закрытии.
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япония, иена
Энергетика, ЯПОНИЯ, иена
15:03 16.07.2024
 
СМИ: Япония на прошлой неделе провела вторую валютную интервенцию

Киодо: Япония на прошлой неделе провела вторую валютную интервенцию, на 2 трлн иен

© Unsplash/AXP PhotographyКиото, Япония
Киото, Япония
© Unsplash/AXP Photography
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ТОКИО, 16 июл – ПРАЙМ. Правительство и Банк Японии (центробанк) в пятницу провели вторую валютную интервенцию на сумму 2 триллиона иен (12,7 миллиарда долларов) в связи с продолжающимся падением национальной валюты, это следует из статистики Банка Японии и выводов экспертов, сообщило во вторник агентство Киодо.
Таким образом, это уже вторая интервенция подряд после проведенной 11 июля интервенции на сумму 3 триллиона иен (18,8 миллиарда долларов). Вторник – первый рабочий день после трех выходных в Японии.
Вскоре после проведения первой интервенции курс иены, который до этого балансировал на уровне 161 иены за доллар, резко поднялся до 157 иен. Правда, затем вновь произошло снижение до 159,4 иены за доллар. После второй интервенции курс удалось поднять до уровня 157 иен за доллар, но во вторник в ходе торгов он снова опустился до 158,5 иены за доллар.
По состоянию на 14.39 мск курс доллара к иене растет до 158,43 иены со 158,01 иены за доллар на прошлом закрытии.
Токио - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
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12 июля, 08:23
 
ЭнергетикаЯПОНИЯиена
 
 
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