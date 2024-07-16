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СМИ: Япония на прошлой неделе провела вторую валютную интервенцию

СМИ: Япония на прошлой неделе провела вторую валютную интервенцию - 16.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: Япония на прошлой неделе провела вторую валютную интервенцию

Правительство и Банк Японии (центробанк) в пятницу провели вторую валютную интервенцию на сумму 2 триллиона иен (12,7 миллиарда долларов) в связи с... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T15:03+0300

2024-07-16T15:03+0300

2024-07-16T15:03+0300

энергетика

япония

иена

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ТОКИО, 16 июл – ПРАЙМ. Правительство и Банк Японии (центробанк) в пятницу провели вторую валютную интервенцию на сумму 2 триллиона иен (12,7 миллиарда долларов) в связи с продолжающимся падением национальной валюты, это следует из статистики Банка Японии и выводов экспертов, сообщило во вторник агентство Киодо. Таким образом, это уже вторая интервенция подряд после проведенной 11 июля интервенции на сумму 3 триллиона иен (18,8 миллиарда долларов). Вторник – первый рабочий день после трех выходных в Японии. Вскоре после проведения первой интервенции курс иены, который до этого балансировал на уровне 161 иены за доллар, резко поднялся до 157 иен. Правда, затем вновь произошло снижение до 159,4 иены за доллар. После второй интервенции курс удалось поднять до уровня 157 иен за доллар, но во вторник в ходе торгов он снова опустился до 158,5 иены за доллар. По состоянию на 14.39 мск курс доллара к иене растет до 158,43 иены со 158,01 иены за доллар на прошлом закрытии.

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