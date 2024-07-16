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Юань колеблется на уровне предыдущего закрытия

Юань колеблется на уровне предыдущего закрытия - 16.07.2024, ПРАЙМ

Юань колеблется на уровне предыдущего закрытия

Курс рубля в начале торгов растет против юаня после незначительных колебаний на старте: курс китайской валюты понижается до 12,07 рубля, следует из данных... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T10:04+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет против юаня после незначительных колебаний на старте: курс китайской валюты понижается до 12,07 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 2 копейки, до 12,07 рубля.Минутами ранее курс юаня колебался на уровне предыдущего закрытия – 12,09 рубля.

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юань, курсы валют, рубль, мосбиржа