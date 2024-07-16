https://1prime.ru/20240716/yuan-850140705.html
Юань колеблется на уровне предыдущего закрытия
Юань колеблется на уровне предыдущего закрытия - 16.07.2024, ПРАЙМ
Юань колеблется на уровне предыдущего закрытия
Курс рубля в начале торгов растет против юаня после незначительных колебаний на старте: курс китайской валюты понижается до 12,07 рубля, следует из данных... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T10:04+0300
2024-07-16T10:04+0300
2024-07-16T10:13+0300
юань
курсы валют
рубль
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/87/841618756_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_6fb4cba54fa664afd34c408cb004561e.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет против юаня после незначительных колебаний на старте: курс китайской валюты понижается до 12,07 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 2 копейки, до 12,07 рубля.Минутами ранее курс юаня колебался на уровне предыдущего закрытия – 12,09 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/87/841618756_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_0894ef42fb5ec9894f0c8d9afb5d44ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юань, курсы валют, рубль, мосбиржа
юань, Курсы валют, рубль, Мосбиржа
Юань колеблется на уровне предыдущего закрытия
Курс юаня на Московской бирже перешел к снижению и опускается до 12,07 рубля
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет против юаня после незначительных колебаний на старте: курс китайской валюты понижается до 12,07 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 2 копейки, до 12,07 рубля.
Минутами ранее курс юаня колебался на уровне предыдущего закрытия – 12,09 рубля.