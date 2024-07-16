https://1prime.ru/20240716/zakharova-850181160.html
Захарова объяснила блокировку немецкого журнала с ее интервью
Захарова объяснила блокировку немецкого журнала с ее интервью - 16.07.2024, ПРАЙМ
Захарова объяснила блокировку немецкого журнала с ее интервью
Блокировка немецкого журнала Compact связана с публикацией интервью, где сказана правда. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:33+0300
2024-07-16T16:33+0300
2024-07-16T17:06+0300
россия
германия
мария захарова
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Блокировка немецкого журнала Compact связана с публикацией интервью, где сказана правда. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Думаю, главная причина в том, что была озвучена правда, которую тщательно скрывают от немцев. Цитаты из интервью: "ФРГ не получает российский газ только потому, что Германии запретили это делать США", "Россия, СССР никогда инициативно не прекращали поставки газа в Европу и ЕС", "Технически восстановить поставки газа по сохранившейся нитке газопровода "Северный поток" - вопрос нескольких недель", — написала дипломат в своем Telegram-канале.В интервью она подчеркнула, что согласилась на открытый разговор, однако публикация была запрещена после того, как МВД Германии просмотрело интервью.Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что журнал был закрыт по ее настоянию из-за его якобы правоэкстремистской среды и антисемитических материалов. Тем не менее, на сайте издания также были опубликованы материалы, критикующие действия Израиля в Газе.
https://1prime.ru/20240714/zakharova-850090003.html
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россия, германия, мария захарова
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Мария Захарова
Захарова объяснила блокировку немецкого журнала с ее интервью
Захарова связала блокировку журнала в ФРГ с ее интервью, где она "сказала правду"
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Блокировка немецкого журнала Compact связана с публикацией интервью, где сказана правда. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Думаю, главная причина в том, что была озвучена правда, которую тщательно скрывают от немцев. Цитаты из интервью: "ФРГ не получает российский газ только потому, что Германии запретили это делать США", "Россия, СССР никогда инициативно не прекращали поставки газа в Европу и ЕС", "Технически восстановить поставки газа по сохранившейся нитке газопровода "Северный поток" - вопрос нескольких недель", — написала дипломат в своем Telegram-канале.
В интервью она подчеркнула, что согласилась на открытый разговор, однако публикация была запрещена после того, как МВД Германии просмотрело интервью.
Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что журнал был закрыт по ее настоянию из-за его якобы правоэкстремистской среды и антисемитических материалов. Тем не менее, на сайте издания также были опубликованы материалы, критикующие действия Израиля в Газе.
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