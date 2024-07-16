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Специалисты начали готовить заключение после расшифровки черных ящиков SSJ - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Специалисты начали готовить заключение после расшифровки черных ящиков SSJ
Специалисты начали готовить заключение после расшифровки черных ящиков SSJ - 16.07.2024, ПРАЙМ
Специалисты начали готовить заключение после расшифровки черных ящиков SSJ
Специалисты начали готовить техническое заключение после завершения расшифровки черных ящиков SSJ-100, который рухнул в на территории Московской области. Об... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T18:02+0300
2024-07-16T18:02+0300
происшествия
катастрофа ssj-100
подмосковье
черный ящик
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Специалисты начали готовить техническое заключение после завершения расшифровки черных ящиков SSJ-100, который рухнул в на территории Московской области. Об этом сообщил агентству РИА Новости представитель экстренных служб. "Расшифровка бортовых самописцев завершена, готовится итоговый технический документ о причинах крушения воздушного судна", — сказал он.
https://1prime.ru/20240716/ssj-850184236.html
подмосковье
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катастрофа ssj-100, подмосковье, черный ящик
Происшествия, Катастрофа SSJ-100, ПОДМОСКОВЬЕ, черный ящик
18:02 16.07.2024
 
Специалисты начали готовить заключение после расшифровки черных ящиков SSJ

Специалисты готовят техзаключение после расшифровки черных ящиков SSJ-100

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет SSJ 100 потерпел крушение в Подмосковье
Самолет SSJ 100 потерпел крушение в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Специалисты начали готовить техническое заключение после завершения расшифровки черных ящиков SSJ-100, который рухнул в на территории Московской области. Об этом сообщил агентству РИА Новости представитель экстренных служб.
"Расшифровка бортовых самописцев завершена, готовится итоговый технический документ о причинах крушения воздушного судна", — сказал он.
Штаб пожаротушения на месте крушение SSJ 100 в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
Госавианадзор начал проверку завода-производителя упавшего SSJ
17:15
 
ПроисшествияКатастрофа SSJ-100ПОДМОСКОВЬЕчерный ящик
 
 
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