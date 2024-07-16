https://1prime.ru/20240716/zaklyuchenie-850186488.html

Специалисты начали готовить заключение после расшифровки черных ящиков SSJ

Специалисты начали готовить заключение после расшифровки черных ящиков SSJ - 16.07.2024, ПРАЙМ

Специалисты начали готовить заключение после расшифровки черных ящиков SSJ

Специалисты начали готовить техническое заключение после завершения расшифровки черных ящиков SSJ-100, который рухнул в на территории Московской области. Об... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T18:02+0300

2024-07-16T18:02+0300

2024-07-16T18:02+0300

происшествия

катастрофа ssj-100

подмосковье

черный ящик

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Специалисты начали готовить техническое заключение после завершения расшифровки черных ящиков SSJ-100, который рухнул в на территории Московской области. Об этом сообщил агентству РИА Новости представитель экстренных служб. "Расшифровка бортовых самописцев завершена, готовится итоговый технический документ о причинах крушения воздушного судна", — сказал он.

https://1prime.ru/20240716/ssj-850184236.html

подмосковье

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катастрофа ssj-100, подмосковье, черный ящик