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В ГД внесли законопроект о небанковских поставщиках платежных услуг
В ГД внесли законопроект о небанковских поставщиках платежных услуг - 16.07.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли законопроект о небанковских поставщиках платежных услуг
Депутаты Анатолий Аксаков, Аркадий Свистунов и сенатор Мухарбий Ульбашев внесли в Госдуму законопроект о введении в РФ института небанковских поставщиков... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T17:48+0300
2024-07-16T17:48+0300
2024-07-16T17:48+0300
экономика
россия
госдума
небанковские поставщики платежных услуг
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Депутаты Анатолий Аксаков, Аркадий Свистунов и сенатор Мухарбий Ульбашев внесли в Госдуму законопроект о введении в РФ института небанковских поставщиков платежных услуг, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ вводит на платежном рынке в дополнение к банкам и небанковским кредитным организациям институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) и устанавливает основы регулирования их деятельности. Под НППУ понимается юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, которое имеет право только на оказание услуг по переводу денежных средств и (или) по инициированию таких переводов. Надзор и наблюдение за их деятельностью будет осуществлять Банк России. После внесения сведений о НППУ в реестр ЦБ они смогут оказывать услуги по инициированию и агрегированию переводов денежных средств, в том числе электронных. Для включения в реестр НППУ должны соответствовать требованиям к квалификации, деловой репутации, финансовому состоянию, а также требованиям антиотмывочного законодательства. При этом юрлицам, в том числе некредитным финансовым организациям, разрешается совмещать свою деятельность с деятельностью НППУ при соответствии данным требованиям. НППУ должны будут соблюдать нормативные требования, направленные на поддержание финансовой устойчивости, обеспечение прав клиентов, минимизацию рисков. В платежной системе появятся специальные участники, инициирующие перевод денежных средств во взаимодействии с операционным центром, платежным клиринговым центром, участником платежной системы. Такими специальными участниками могут являться только операторы по переводу денежных средств и небанковские поставщики платежных услуг. Соответствующие изменения вносятся в закон "О национальной платежной системе". "Принятие законопроекта будет способствовать качественному развитию безналичных платежей, усилению конкуренции на рынке платежных услуг, формированию среды для развития инновационных платежных сервисов, сглаживанию негативных экосистемных эффектов", - сказано в пояснительной записке. Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу через шесть месяцев после официального опубликования. После этого в течение 18 месяцев юрлица, не являющиеся кредитными организациями и оказывающие услуги по инициированию денежных переводов, обязаны приобрести право на их оказание в соответствии с устанавливаемыми требованиями. Та же группа авторов внесла в Госдуму законопроект-спутник, который вносит сопутствующие изменения в другие законы, в том числе о ЦБ, о банках и банковской деятельности, о противодействии легализации преступных доходов.
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россия, госдума, небанковские поставщики платежных услуг
Экономика, РОССИЯ, Госдума, небанковские поставщики платежных услуг
В ГД внесли законопроект о небанковских поставщиках платежных услуг
В ГД внесли проект о введении института небанковских поставщиках платежных услуг
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Депутаты Анатолий Аксаков, Аркадий Свистунов и сенатор Мухарбий Ульбашев внесли в Госдуму законопроект о введении в РФ института небанковских поставщиков платежных услуг, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ вводит на платежном рынке в дополнение к банкам и небанковским кредитным организациям институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) и устанавливает основы регулирования их деятельности. Под НППУ понимается юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, которое имеет право только на оказание услуг по переводу денежных средств и (или) по инициированию таких переводов. Надзор и наблюдение за их деятельностью будет осуществлять Банк России.
После внесения сведений о НППУ в реестр ЦБ они смогут оказывать услуги по инициированию и агрегированию переводов денежных средств, в том числе электронных. Для включения в реестр НППУ должны соответствовать требованиям к квалификации, деловой репутации, финансовому состоянию, а также требованиям антиотмывочного законодательства.
При этом юрлицам, в том числе некредитным финансовым организациям, разрешается совмещать свою деятельность с деятельностью НППУ при соответствии данным требованиям. НППУ должны будут соблюдать нормативные требования, направленные на поддержание финансовой устойчивости, обеспечение прав клиентов, минимизацию рисков.
В платежной системе появятся специальные участники, инициирующие перевод денежных средств во взаимодействии с операционным центром, платежным клиринговым центром, участником платежной системы. Такими специальными участниками могут являться только операторы по переводу денежных средств и небанковские поставщики платежных услуг.
Соответствующие изменения вносятся в закон "О национальной платежной системе". "Принятие законопроекта будет способствовать качественному развитию безналичных платежей, усилению конкуренции на рынке платежных услуг, формированию среды для развития инновационных платежных сервисов, сглаживанию негативных экосистемных эффектов", - сказано в пояснительной записке.
Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу через шесть месяцев после официального опубликования. После этого в течение 18 месяцев юрлица, не являющиеся кредитными организациями и оказывающие услуги по инициированию денежных переводов, обязаны приобрести право на их оказание в соответствии с устанавливаемыми требованиями.
Та же группа авторов внесла в Госдуму законопроект-спутник, который вносит сопутствующие изменения в другие законы, в том числе о ЦБ, о банках и банковской деятельности, о противодействии легализации преступных доходов.
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