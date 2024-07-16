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В России вступил в силу запрет деятельности "JKX Oil & Gas Limited"*

В России вступил в силу запрет деятельности "JKX Oil & Gas Limited"* - 16.07.2024, ПРАЙМ

В России вступил в силу запрет деятельности "JKX Oil & Gas Limited"*

Верховный суд Адыгеи оставил в силе запрет деятельности экстремистского объединения JKX Oil & Gas Limited* в России, членом которого является украинский олигарх | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T19:25+0300

2024-07-16T19:25+0300

2024-07-16T19:26+0300

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КРАСНОДАР, 16 июл - ПРАЙМ. Верховный суд Адыгеи оставил в силе запрет деятельности экстремистского объединения JKX Oil & Gas Limited* в России, членом которого является украинский олигарх Игорь Коломойский**. Его многомиллиардное имущество взыскали в доход России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики. "Судебная коллегия по административным делам Верховного суда Республики Адыгея оставила в силе решение Кошехабльского районного суда по административному иску заместителя Генерального прокурора Российской Федерации к бывшему губернатору Днепропетровской области Украины Коломойскому** И.В. и связанным с ним лицам о запрете деятельности их объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и финансированием вооруженных формирований Украины и об обращении принадлежащего им имущества в доход государства", — сказано в сообщении. Речь идет о решении от 5 марта 2024 года, по которому была запрещена деятельность объединения, членом которого является Коломойский** И.В., компания "Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед"* (страна регистрации – Великобритания) из-за осуществления экстремистской деятельности. Как сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе, на решение суда первой инстанции поступило 10 апелляционных жалоб, не уточняя от кого. Согласно данным суда, в федеральную собственность взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг – Юг" стоимостью свыше 5,1 миллиарда рублей. Ежегодная выручка данных компаний составляет 1,7 миллиарда рублей, а валовая прибыль – 250 миллионов руб. Из незаконного владения ответчиков изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы - 5,5 тысячи квадратных метров, а также 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения площадью 5 573 гектара во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью свыше 6 миллиардов рублей. Уточняется, что решение было обращено к немедленному исполнению.* Экстремистская организация, запрещенная в России.** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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россия, бизнес, суд