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Чешская фирма построит на Украине завод по выпуску винтовок и боеприпасов - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Чешская фирма построит на Украине завод по выпуску винтовок и боеприпасов
Чешская фирма построит на Украине завод по выпуску винтовок и боеприпасов - 16.07.2024, ПРАЙМ
Чешская фирма построит на Украине завод по выпуску винтовок и боеприпасов
Чешская компания SELLIER & BELLOT возведет на Украине завод по выпуску винтовок и боеприпасов. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции после совместного | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:33+0300
2024-07-16T17:04+0300
вооружения
чехия
украина
завод
производство боеприпасов
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ПРАГА, 16 июл – ПРАЙМ. Чешская компания SELLIER &amp; BELLOT возведет на Украине завод по выпуску винтовок и боеприпасов. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции после совместного заседания правительств Чехии и Украины в Праге чешский премьер Петр Фиала. По его словам, представители фирмы подписали во вторник соглашение с украинскими коллегами соглашение о создании на Украине предприятия по производству штурмовых винтовок и боеприпасов.
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чехия
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чехия, украина, завод, производство боеприпасов
Вооружения, ЧЕХИЯ, УКРАИНА, завод, производство боеприпасов
16:33 16.07.2024 (обновлено: 17:04 16.07.2024)
 
Чешская фирма построит на Украине завод по выпуску винтовок и боеприпасов

Чешская SELLIER & BELLOT начнет выпускать на Украине винтовки и боеприпасы

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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ПРАГА, 16 июл – ПРАЙМ. Чешская компания SELLIER & BELLOT возведет на Украине завод по выпуску винтовок и боеприпасов. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции после совместного заседания правительств Чехии и Украины в Праге чешский премьер Петр Фиала.
По его словам, представители фирмы подписали во вторник соглашение с украинскими коллегами соглашение о создании на Украине предприятия по производству штурмовых винтовок и боеприпасов.
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ВооруженияЧЕХИЯУКРАИНАзаводпроизводство боеприпасов
 
 
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