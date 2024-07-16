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Чешская фирма построит на Украине завод по выпуску винтовок и боеприпасов
Чешская фирма построит на Украине завод по выпуску винтовок и боеприпасов - 16.07.2024, ПРАЙМ
Чешская фирма построит на Украине завод по выпуску винтовок и боеприпасов
Чешская компания SELLIER & BELLOT возведет на Украине завод по выпуску винтовок и боеприпасов. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции после совместного | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:33+0300
2024-07-16T16:33+0300
2024-07-16T17:04+0300
вооружения
чехия
украина
завод
производство боеприпасов
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ПРАГА, 16 июл – ПРАЙМ. Чешская компания SELLIER & BELLOT возведет на Украине завод по выпуску винтовок и боеприпасов. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции после совместного заседания правительств Чехии и Украины в Праге чешский премьер Петр Фиала. По его словам, представители фирмы подписали во вторник соглашение с украинскими коллегами соглашение о создании на Украине предприятия по производству штурмовых винтовок и боеприпасов.
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чехия, украина, завод, производство боеприпасов
Вооружения, ЧЕХИЯ, УКРАИНА, завод, производство боеприпасов
Чешская фирма построит на Украине завод по выпуску винтовок и боеприпасов
Чешская SELLIER & BELLOT начнет выпускать на Украине винтовки и боеприпасы