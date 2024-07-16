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Во Франции заметили неожиданную деталь в словах Зеленского о России - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Во Франции заметили неожиданную деталь в словах Зеленского о России
Во Франции заметили неожиданную деталь в словах Зеленского о России - 16.07.2024, ПРАЙМ
Во Франции заметили неожиданную деталь в словах Зеленского о России
Владимир Зеленский не упомянул вывод российских войск с территории Украины в качестве необходимого условия при обсуждении нового мирного саммита. Об этом в... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T12:17+0300
2024-07-16T12:50+0300
политика
франция
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не упомянул вывод российских войск с территории Украины в качестве необходимого условия при обсуждении нового мирного саммита. Об этом в социальной сети Х написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Наконец-то! И это без упоминания предварительного вывода российских сил. Позволит ли НАТО это ему устроить?" — отметил в социальной сети политик.Он также напомнил, что НАТО уже срывала переговоры между Украиной и Россией в 2022 году.В июне 2024 года Владимир Путин предложил новые мирные условия для урегулирования конфликта в Украине, включая признание статуса Крыма и других областей, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену санкций. Однако украинская сторона отклонила эту инициативу.
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франция, украина, владимир зеленский
Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
12:17 16.07.2024 (обновлено: 12:50 16.07.2024)
 
Во Франции заметили неожиданную деталь в словах Зеленского о России

Филиппо: Зеленский заявил о мирном саммите с Россией, не упомянув вывод ее войск

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не упомянул вывод российских войск с территории Украины в качестве необходимого условия при обсуждении нового мирного саммита. Об этом в социальной сети Х написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Наконец-то! И это без упоминания предварительного вывода российских сил. Позволит ли НАТО это ему устроить?" — отметил в социальной сети политик.
Он также напомнил, что НАТО уже срывала переговоры между Украиной и Россией в 2022 году.
В июне 2024 года Владимир Путин предложил новые мирные условия для урегулирования конфликта в Украине, включая признание статуса Крыма и других областей, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену санкций. Однако украинская сторона отклонила эту инициативу.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
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ПолитикаФРАНЦИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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