https://1prime.ru/20240716/zelenskiy-850159363.html

Во Франции заметили неожиданную деталь в словах Зеленского о России

Во Франции заметили неожиданную деталь в словах Зеленского о России - 16.07.2024, ПРАЙМ

Во Франции заметили неожиданную деталь в словах Зеленского о России

Владимир Зеленский не упомянул вывод российских войск с территории Украины в качестве необходимого условия при обсуждении нового мирного саммита. Об этом в... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T12:17+0300

2024-07-16T12:17+0300

2024-07-16T12:50+0300

политика

франция

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не упомянул вывод российских войск с территории Украины в качестве необходимого условия при обсуждении нового мирного саммита. Об этом в социальной сети Х написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Наконец-то! И это без упоминания предварительного вывода российских сил. Позволит ли НАТО это ему устроить?" — отметил в социальной сети политик.Он также напомнил, что НАТО уже срывала переговоры между Украиной и Россией в 2022 году.В июне 2024 года Владимир Путин предложил новые мирные условия для урегулирования конфликта в Украине, включая признание статуса Крыма и других областей, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену санкций. Однако украинская сторона отклонила эту инициативу.

https://1prime.ru/20240716/udary-850138705.html

франция

украина

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франция, украина, владимир зеленский