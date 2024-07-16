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"Кошмар для Зеленского": Украину предупредили об угрозе из-за США - 16.07.2024, ПРАЙМ
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"Кошмар для Зеленского": Украину предупредили об угрозе из-за США
"Кошмар для Зеленского": Украину предупредили об угрозе из-за США - 16.07.2024, ПРАЙМ
"Кошмар для Зеленского": Украину предупредили об угрозе из-за США
Владимир Зеленский столкнется с кошмаром на фоне номинации республиканского сенатора Джей Ди Вэнса в вице-президенты США. Такое мнение выразил в социальной сети | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T12:19+0300
2024-07-16T12:19+0300
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский столкнется с кошмаром на фоне номинации республиканского сенатора Джей Ди Вэнса в вице-президенты США. Такое мнение выразил в социальной сети Х британский журналист и ведущий Джон Сопел.Во вторник, 16 июля, состоялся съезд Республиканкой партии, где Вэнса номинировали на пост вице-президента. Ранее эту должность политику предложил кандидат в президенты Дональд Трамп."Какой кошмар для Зеленского из-за выбора Дональда Трампа своего кандидата в вице-президенты. Джей Ди Вэнс еще более враждебно относится к отправке долларов налогоплательщиков на Украину, чем Трамп", - отметил Сопел.Ранее газета The New York Times напомнила о словах Вэнса о том, что его не беспокоит будущее Украины. Отмечалось, что сенатор активно выступает против финансирования Киева и за мирные переговоры с Россией.
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владимир зеленский, украина, сша
Владимир Зеленский, УКРАИНА, США
12:19 16.07.2024
 
"Кошмар для Зеленского": Украину предупредили об угрозе из-за США

Британский ведущий Сопел назвал кандидатуру Вэнса кошмаром для Зеленского

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский столкнется с кошмаром на фоне номинации республиканского сенатора Джей Ди Вэнса в вице-президенты США. Такое мнение выразил в социальной сети Х британский журналист и ведущий Джон Сопел.
Во вторник, 16 июля, состоялся съезд Республиканкой партии, где Вэнса номинировали на пост вице-президента. Ранее эту должность политику предложил кандидат в президенты Дональд Трамп.
"Какой кошмар для Зеленского из-за выбора Дональда Трампа своего кандидата в вице-президенты. Джей Ди Вэнс еще более враждебно относится к отправке долларов налогоплательщиков на Украину, чем Трамп", - отметил Сопел.
Ранее газета The New York Times напомнила о словах Вэнса о том, что его не беспокоит будущее Украины. Отмечалось, что сенатор активно выступает против финансирования Киева и за мирные переговоры с Россией.
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Владимир ЗеленскийУКРАИНАСША
 
 
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