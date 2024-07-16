https://1prime.ru/20240716/zelenskiy-850159493.html

"Кошмар для Зеленского": Украину предупредили об угрозе из-за США

"Кошмар для Зеленского": Украину предупредили об угрозе из-за США - 16.07.2024, ПРАЙМ

"Кошмар для Зеленского": Украину предупредили об угрозе из-за США

Владимир Зеленский столкнется с кошмаром на фоне номинации республиканского сенатора Джей Ди Вэнса в вице-президенты США. Такое мнение выразил в социальной сети | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T12:19+0300

2024-07-16T12:19+0300

2024-07-16T12:19+0300

владимир зеленский

украина

сша

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский столкнется с кошмаром на фоне номинации республиканского сенатора Джей Ди Вэнса в вице-президенты США. Такое мнение выразил в социальной сети Х британский журналист и ведущий Джон Сопел.Во вторник, 16 июля, состоялся съезд Республиканкой партии, где Вэнса номинировали на пост вице-президента. Ранее эту должность политику предложил кандидат в президенты Дональд Трамп."Какой кошмар для Зеленского из-за выбора Дональда Трампа своего кандидата в вице-президенты. Джей Ди Вэнс еще более враждебно относится к отправке долларов налогоплательщиков на Украину, чем Трамп", - отметил Сопел.Ранее газета The New York Times напомнила о словах Вэнса о том, что его не беспокоит будущее Украины. Отмечалось, что сенатор активно выступает против финансирования Киева и за мирные переговоры с Россией.

https://1prime.ru/20240716/udary-850138705.html

украина

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владимир зеленский, украина, сша