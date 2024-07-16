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Цена на золото достигла нового исторического максимума
Цена на золото достигла нового исторического максимума - 16.07.2024, ПРАЙМ
Цена на золото достигла нового исторического максимума
Стоимость золота растет во вторник на 1,6%, достигла нового рекордного значения, следует из данных торгов. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T18:39+0300
2024-07-16T18:39+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник на 1,6%, достигла нового рекордного значения, следует из данных торгов.По состоянию на 19.00 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 39,45 доллара, или на 1,63%, до 2 468,35 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 2 470,15 доллара.С начала июля золото подорожало на 5,5%. Аналитики отмечают, что поддержку котировкам драгоценного металла оказывают ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, рынки закладывают понижение учетной ставки регулятора в сентябре."Оптимизм относительно понижения учетной ставки в США оказывает поддержку золоту по мере того, как все больше экономических данных подтверждают необходимость "разворота" ФРС", - цитирует агентство Блумберг сырьевого стратега ING Bank NV Эву Манти (Ewa Manthey).Манти также отметила, что золото способно сохранить положительную динамику на фоне текущей геополитической и макроэкономической ситуации в мире.
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торги, биржевые цены на золото, максимум
Экономика, Торги, биржевые цены на золото, максимум
Цена на золото достигла нового исторического максимума
Цена на золото достигла исторического максимума в 2470,15 доллара за унцию
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник на 1,6%, достигла нового рекордного значения, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.00 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 39,45 доллара, или на 1,63%, до 2 468,35 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 2 470,15 доллара.
С начала июля золото подорожало на 5,5%. Аналитики отмечают, что поддержку котировкам драгоценного металла оказывают ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, рынки закладывают понижение учетной ставки регулятора в сентябре.
"Оптимизм относительно понижения учетной ставки в США оказывает поддержку золоту по мере того, как все больше экономических данных подтверждают необходимость "разворота" ФРС", - цитирует агентство Блумберг сырьевого стратега ING Bank NV Эву Манти (Ewa Manthey).
Манти также отметила, что золото способно сохранить положительную динамику на фоне текущей геополитической и макроэкономической ситуации в мире.
Они уже близко: золотой стандарт обернулся против США