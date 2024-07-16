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Цена на золото достигла нового исторического максимума

Цена на золото достигла нового исторического максимума - 16.07.2024, ПРАЙМ

Цена на золото достигла нового исторического максимума

Стоимость золота растет во вторник на 1,6%, достигла нового рекордного значения, следует из данных торгов. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T18:39+0300

2024-07-16T18:39+0300

2024-07-16T19:30+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник на 1,6%, достигла нового рекордного значения, следует из данных торгов.По состоянию на 19.00 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 39,45 доллара, или на 1,63%, до 2 468,35 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 2 470,15 доллара.С начала июля золото подорожало на 5,5%. Аналитики отмечают, что поддержку котировкам драгоценного металла оказывают ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, рынки закладывают понижение учетной ставки регулятора в сентябре."Оптимизм относительно понижения учетной ставки в США оказывает поддержку золоту по мере того, как все больше экономических данных подтверждают необходимость "разворота" ФРС", - цитирует агентство Блумберг сырьевого стратега ING Bank NV Эву Манти (Ewa Manthey).Манти также отметила, что золото способно сохранить положительную динамику на фоне текущей геополитической и макроэкономической ситуации в мире.

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торги, биржевые цены на золото, максимум