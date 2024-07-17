https://1prime.ru/20240717/ataki-850210007.html

Песков связал "новые практики" в Белгородской области с варварскими атаками

Песков связал "новые практики" в Белгородской области с варварскими атаками - 17.07.2024, ПРАЙМ

Песков связал "новые практики" в Белгородской области с варварскими атаками

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил ограничение доступа в некоторые поселки Белгородской области с попытками ВСУ ударить по мирным людям. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T13:15+0300

2024-07-17T13:15+0300

2024-07-17T13:15+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

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россия

белгородская область

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киев

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил ограничение доступа в некоторые поселки Белгородской области с попытками ВСУ ударить по мирным людям. "Продолжаются варварские атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру. Для обеспечения безопасности вводятся новые практики", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о вводе контрольно-пропускных пунктов в Белгородской области.КПП появятся в конце июля в четырнадцати населенных пунктах граничащей с Украиной области. Обстановка там, по словам главы региона, сложная. Девятого июля в результате атаки ВСУ на Белгородскую область погибли четыре мирных жителя, еще 20 получили ранения.

https://1prime.ru/20240716/gladkov-850187781.html

украина

белгородская область

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дмитрий песков, кремль, украина, россия, белгородская область, сво, киев