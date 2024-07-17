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Песков связал "новые практики" в Белгородской области с варварскими атаками
Песков связал "новые практики" в Белгородской области с варварскими атаками - 17.07.2024, ПРАЙМ
Песков связал "новые практики" в Белгородской области с варварскими атаками
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил ограничение доступа в некоторые поселки Белгородской области с попытками ВСУ ударить по мирным людям. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T13:15+0300
2024-07-17T13:15+0300
2024-07-17T13:15+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил ограничение доступа в некоторые поселки Белгородской области с попытками ВСУ ударить по мирным людям. "Продолжаются варварские атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру. Для обеспечения безопасности вводятся новые практики", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о вводе контрольно-пропускных пунктов в Белгородской области.КПП появятся в конце июля в четырнадцати населенных пунктах граничащей с Украиной области. Обстановка там, по словам главы региона, сложная. Девятого июля в результате атаки ВСУ на Белгородскую область погибли четыре мирных жителя, еще 20 получили ранения.
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Песков связал "новые практики" в Белгородской области с варварскими атаками
Песков: Ограничения в Белгородской области связаны с варварскими атаками Киева