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Спрогнозировано подорожание китайских автомобилей на фоне роста утильсбора

Спрогнозировано подорожание китайских автомобилей на фоне роста утильсбора - 17.07.2024, ПРАЙМ

Спрогнозировано подорожание китайских автомобилей на фоне роста утильсбора

Китайские легковые автомобили подорожают в РФ в случае индексации утильсбора, однако резкого роста ценника ждать не стоит, в целом, в перспективе года он может... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T07:43+0300

2024-07-17T07:43+0300

2024-07-17T07:43+0300

экономика

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авто

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Китайские легковые автомобили подорожают в РФ в случае индексации утильсбора, однако резкого роста ценника ждать не стоит, в целом, в перспективе года он может плавно вырасти на 200-300 тысяч рублей, такое мнение высказал РИА Новости автоэксперт Максим Кадаков. В понедельник в Минпромторге РФ предложили ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили в РФ до 2030 года включительно: для легковушек, LCV, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов они могут быть увеличены на 70-85% с текущего года, а затем ежегодно на 10-20%. "Все импортные машины, то бишь китайские подорожают. Утильсбор будет перекладываться в цену. Я думаю, что в перспективе года можно ждать их подорожания на 200-300 тысяч рублей", - отметил Кадаков. При этом, по его словам, резкого роста ценников ждать не стоит, все будет происходить постепенно по разным брендам и конкретным моделям. В Минпромторге в свою очередь заверяют, что на стоимость автомобилей российского производства предлагаемая индексация никак не повлияет благодаря действующим мерам господдержки. А сам подход поэтапной индексации утильсбора может способствовать формированию прогнозируемых условий для принятия инвестиционных решений по локализации производства для зарубежных компаний. Согласно законопроекту, решение о поэтапной индексации может вступить в силу с 1 октября текущего года. Изначально с инициативой поэтапного повышения утильсбора выступил отечественный "АвтоВАЗ", в том числе ссылаясь на экспансию китайцев на российский рынок. Впоследствии предложение поддержали все отечественные производители. В последний раз утильсбор индексировался в августе 2023 года. Автоконцерны с высоколокализованным производством в РФ и заключенным специнвестконтрактом имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.

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китай, россия, авто