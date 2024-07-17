https://1prime.ru/20240717/avto-850198272.html
Спрогнозировано подорожание китайских автомобилей на фоне роста утильсбора
Спрогнозировано подорожание китайских автомобилей на фоне роста утильсбора - 17.07.2024, ПРАЙМ
Спрогнозировано подорожание китайских автомобилей на фоне роста утильсбора
Китайские легковые автомобили подорожают в РФ в случае индексации утильсбора, однако резкого роста ценника ждать не стоит, в целом, в перспективе года он может... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T07:43+0300
2024-07-17T07:43+0300
2024-07-17T07:43+0300
экономика
китай
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_0:106:2201:1344_1920x0_80_0_0_fb54709bf7fa485ab0310c0208793bb9.jpg
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Китайские легковые автомобили подорожают в РФ в случае индексации утильсбора, однако резкого роста ценника ждать не стоит, в целом, в перспективе года он может плавно вырасти на 200-300 тысяч рублей, такое мнение высказал РИА Новости автоэксперт Максим Кадаков. В понедельник в Минпромторге РФ предложили ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили в РФ до 2030 года включительно: для легковушек, LCV, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов они могут быть увеличены на 70-85% с текущего года, а затем ежегодно на 10-20%. "Все импортные машины, то бишь китайские подорожают. Утильсбор будет перекладываться в цену. Я думаю, что в перспективе года можно ждать их подорожания на 200-300 тысяч рублей", - отметил Кадаков. При этом, по его словам, резкого роста ценников ждать не стоит, все будет происходить постепенно по разным брендам и конкретным моделям. В Минпромторге в свою очередь заверяют, что на стоимость автомобилей российского производства предлагаемая индексация никак не повлияет благодаря действующим мерам господдержки. А сам подход поэтапной индексации утильсбора может способствовать формированию прогнозируемых условий для принятия инвестиционных решений по локализации производства для зарубежных компаний. Согласно законопроекту, решение о поэтапной индексации может вступить в силу с 1 октября текущего года. Изначально с инициативой поэтапного повышения утильсбора выступил отечественный "АвтоВАЗ", в том числе ссылаясь на экспансию китайцев на российский рынок. Впоследствии предложение поддержали все отечественные производители. В последний раз утильсбор индексировался в августе 2023 года. Автоконцерны с высоколокализованным производством в РФ и заключенным специнвестконтрактом имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.
https://1prime.ru/20240706/haval--849883901.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_134:0:2065:1448_1920x0_80_0_0_2924213586be3bee0966e2edc0856d98.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, авто
Экономика, КИТАЙ, РОССИЯ, Авто
Спрогнозировано подорожание китайских автомобилей на фоне роста утильсбора
Автоэксперт Кадаков: китайские авто в России подорожают на фоне роста утильсбора
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Китайские легковые автомобили подорожают в РФ в случае индексации утильсбора, однако резкого роста ценника ждать не стоит, в целом, в перспективе года он может плавно вырасти на 200-300 тысяч рублей, такое мнение высказал РИА Новости автоэксперт Максим Кадаков.
В понедельник в Минпромторге РФ предложили ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили в РФ до 2030 года включительно: для легковушек, LCV, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов они могут быть увеличены на 70-85% с текущего года, а затем ежегодно на 10-20%.
"Все импортные машины, то бишь китайские подорожают. Утильсбор будет перекладываться в цену. Я думаю, что в перспективе года можно ждать их подорожания на 200-300 тысяч рублей", - отметил Кадаков.
Названы самые дорогие и самые дешевые в обслуживании в РФ китайские авто
При этом, по его словам, резкого роста ценников ждать не стоит, все будет происходить постепенно по разным брендам и конкретным моделям.
В Минпромторге в свою очередь заверяют, что на стоимость автомобилей российского производства предлагаемая индексация никак не повлияет благодаря действующим мерам господдержки. А сам подход поэтапной индексации утильсбора может способствовать формированию прогнозируемых условий для принятия инвестиционных решений по локализации производства для зарубежных компаний.
Согласно законопроекту, решение о поэтапной индексации может вступить в силу с 1 октября текущего года. Изначально с инициативой поэтапного повышения утильсбора выступил отечественный "АвтоВАЗ", в том числе ссылаясь на экспансию китайцев на российский рынок. Впоследствии предложение поддержали все отечественные производители.
В последний раз утильсбор индексировался в августе 2023 года. Автоконцерны с высоколокализованным производством в РФ и заключенным специнвестконтрактом имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.