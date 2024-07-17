Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал пять надежных автомобилей за полмиллиона рублей - 17.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240717/avto-850216254.html
Эксперт назвал пять надежных автомобилей за полмиллиона рублей
Эксперт назвал пять надежных автомобилей за полмиллиона рублей - 17.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал пять надежных автомобилей за полмиллиона рублей
На вторичном авторынке в России можно найти несколько достойных моделей, стоимость которых составляет полмиллиона рублей, передает портал Quto. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T16:17+0300
2024-07-17T16:17+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836284_0:110:3263:1945_1920x0_80_0_0_1d4caf82bd8e1dc15727807fb6216c96.jpg
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. На вторичном авторынке в России можно найти несколько достойных моделей, стоимость которых составляет полмиллиона рублей, передает портал Quto.Отмечается, что в список попали Lada Granta. Отмечается, что этот автомобиль прост в обслуживании и его можно ремонтировать самостоятельно.Еще один вариант - Ford Focus 2007-2009 годов выпуска с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой. Peugeot 308, выпускавшийся с 2007 по 2009 год, также считается надежным и пользуется спросом на вторичном рынке.В издании также отметили Chevrolet Aveo 2010-2012 года выпуска. Он подходит для повседневной езды. В списое также попал Nissan Almera версии 2012-2013 годов.
https://1prime.ru/20240717/probeg-850209284.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836284_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cc16c2be965b097c7cbad9629ab2fa1f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто
РОССИЯ, Авто
16:17 17.07.2024
 
Эксперт назвал пять надежных автомобилей за полмиллиона рублей

Quto: названы пять надежных автомобилей за полмиллиона рублей

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. На вторичном авторынке в России можно найти несколько достойных моделей, стоимость которых составляет полмиллиона рублей, передает портал Quto.
Отмечается, что в список попали Lada Granta. Отмечается, что этот автомобиль прост в обслуживании и его можно ремонтировать самостоятельно.
Еще один вариант - Ford Focus 2007-2009 годов выпуска с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой. Peugeot 308, выпускавшийся с 2007 по 2009 год, также считается надежным и пользуется спросом на вторичном рынке.
В издании также отметили Chevrolet Aveo 2010-2012 года выпуска. Он подходит для повседневной езды. В списое также попал Nissan Almera версии 2012-2013 годов.
Движение автомобилей на 27 км МКАД в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
Обман с последствиями. Что грозит за скрученный пробег авто
12:52
 
РОССИЯАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала