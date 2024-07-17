https://1prime.ru/20240717/avto-850216254.html

Эксперт назвал пять надежных автомобилей за полмиллиона рублей

Эксперт назвал пять надежных автомобилей за полмиллиона рублей - 17.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал пять надежных автомобилей за полмиллиона рублей

На вторичном авторынке в России можно найти несколько достойных моделей, стоимость которых составляет полмиллиона рублей, передает портал Quto. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T16:17+0300

2024-07-17T16:17+0300

2024-07-17T16:17+0300

россия

авто

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. На вторичном авторынке в России можно найти несколько достойных моделей, стоимость которых составляет полмиллиона рублей, передает портал Quto.Отмечается, что в список попали Lada Granta. Отмечается, что этот автомобиль прост в обслуживании и его можно ремонтировать самостоятельно.Еще один вариант - Ford Focus 2007-2009 годов выпуска с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой. Peugeot 308, выпускавшийся с 2007 по 2009 год, также считается надежным и пользуется спросом на вторичном рынке.В издании также отметили Chevrolet Aveo 2010-2012 года выпуска. Он подходит для повседневной езды. В списое также попал Nissan Almera версии 2012-2013 годов.

https://1prime.ru/20240717/probeg-850209284.html

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россия, авто