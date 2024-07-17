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Эксперт назвал пять надежных автомобилей за полмиллиона рублей
Эксперт назвал пять надежных автомобилей за полмиллиона рублей - 17.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал пять надежных автомобилей за полмиллиона рублей
На вторичном авторынке в России можно найти несколько достойных моделей, стоимость которых составляет полмиллиона рублей, передает портал Quto. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T16:17+0300
2024-07-17T16:17+0300
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россия
авто
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. На вторичном авторынке в России можно найти несколько достойных моделей, стоимость которых составляет полмиллиона рублей, передает портал Quto.Отмечается, что в список попали Lada Granta. Отмечается, что этот автомобиль прост в обслуживании и его можно ремонтировать самостоятельно.Еще один вариант - Ford Focus 2007-2009 годов выпуска с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой. Peugeot 308, выпускавшийся с 2007 по 2009 год, также считается надежным и пользуется спросом на вторичном рынке.В издании также отметили Chevrolet Aveo 2010-2012 года выпуска. Он подходит для повседневной езды. В списое также попал Nissan Almera версии 2012-2013 годов.
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россия, авто
Эксперт назвал пять надежных автомобилей за полмиллиона рублей
Quto: названы пять надежных автомобилей за полмиллиона рублей
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ.
На вторичном авторынке в России можно найти несколько достойных моделей, стоимость которых составляет полмиллиона рублей, передает
портал Quto.
Отмечается, что в список попали Lada Granta. Отмечается, что этот автомобиль прост в обслуживании и его можно ремонтировать самостоятельно.
Еще один вариант - Ford Focus 2007-2009 годов выпуска с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой. Peugeot 308, выпускавшийся с 2007 по 2009 год, также считается надежным и пользуется спросом на вторичном рынке.
В издании также отметили Chevrolet Aveo 2010-2012 года выпуска. Он подходит для повседневной езды. В списое также попал Nissan Almera версии 2012-2013 годов.
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