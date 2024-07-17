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Бывшие заводы Valeo в Тольятти продолжают работу под брендом Avtopribor

Бывшие заводы Valeo в Тольятти продолжают работу под брендом Avtopribor - 17.07.2024, ПРАЙМ

Бывшие заводы Valeo в Тольятти продолжают работу под брендом Avtopribor

Заводы в Тольятти, которые ранее принадлежали французскому производителю автокомплектующих Valeo, продолжают работу под брендом Avtopribor, пишет портал Quto. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T12:09+0300

2024-07-17T12:09+0300

2024-07-17T12:40+0300

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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Заводы в Тольятти, которые ранее принадлежали французскому производителю автокомплектующих Valeo, продолжают работу под брендом Avtopribor, пишет портал Quto.Valeo в августе 2023 года продал "Автоприбору" свои заводы, расположенные на территории Самарской области.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа заводах изготавливают маховики, комплекты сцепления, стартеры. Кроме того, в списке продукции — модули отопления, вентиляции и кондиционирования, а также радиаторы, конденсоры, вентиляторы, моторы отопителя и отопители.Двумя предприятиями до этого владела компания Powertrain Systems, которая является подразделением концерна Valeo. Она выпускают сцепления и стартеры, а также радиаторы и вентиляторы.

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авто, valeo