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Бывшие заводы Valeo в Тольятти продолжают работу под брендом Avtopribor
Бывшие заводы Valeo в Тольятти продолжают работу под брендом Avtopribor - 17.07.2024, ПРАЙМ
Бывшие заводы Valeo в Тольятти продолжают работу под брендом Avtopribor
Заводы в Тольятти, которые ранее принадлежали французскому производителю автокомплектующих Valeo, продолжают работу под брендом Avtopribor, пишет портал Quto. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T12:09+0300
2024-07-17T12:09+0300
2024-07-17T12:40+0300
экономика
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Заводы в Тольятти, которые ранее принадлежали французскому производителю автокомплектующих Valeo, продолжают работу под брендом Avtopribor, пишет портал Quto.Valeo в августе 2023 года продал "Автоприбору" свои заводы, расположенные на территории Самарской области.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа заводах изготавливают маховики, комплекты сцепления, стартеры. Кроме того, в списке продукции — модули отопления, вентиляции и кондиционирования, а также радиаторы, конденсоры, вентиляторы, моторы отопителя и отопители.Двумя предприятиями до этого владела компания Powertrain Systems, которая является подразделением концерна Valeo. Она выпускают сцепления и стартеры, а также радиаторы и вентиляторы.
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авто, valeo
Бывшие заводы Valeo в Тольятти продолжают работу под брендом Avtopribor
Quto: бывшие заводы автозапчастей Valeo выпускают продукцию под брендом Avtopribor
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ.
Заводы в Тольятти, которые ранее принадлежали французскому производителю автокомплектующих Valeo, продолжают работу под брендом Avtopribor, пишет портал Quto
.
Valeo в августе 2023 года продал "Автоприбору" свои заводы, расположенные на территории Самарской области.
На заводах изготавливают маховики, комплекты сцепления, стартеры. Кроме того, в списке продукции — модули отопления, вентиляции и кондиционирования, а также радиаторы, конденсоры, вентиляторы, моторы отопителя и отопители.
Двумя предприятиями до этого владела компания Powertrain Systems, которая является подразделением концерна Valeo. Она выпускают сцепления и стартеры, а также радиаторы и вентиляторы.
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