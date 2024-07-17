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ФАС потребует от нефтяников обосновать рост оптовой цены бензина Аи-95
ФАС потребует от нефтяников обосновать рост оптовой цены бензина Аи-95 - 17.07.2024, ПРАЙМ
ФАС потребует от нефтяников обосновать рост оптовой цены бензина Аи-95
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребует от нефтяников представить экономическое обоснование роста оптовой стоимости бензина Аи-95, сообщила... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T21:24+0300
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребует от нефтяников представить экономическое обоснование роста оптовой стоимости бензина Аи-95, сообщила пресс-служба ФАС. "ФАС направит запрос в нефтяные компании с требованием представить информацию об экономическом обосновании роста оптовой стоимости на Аи-95. Вопрос обсуждался сегодня на Биржевом комитете ведомства", — говорится в сообщении. "Также рекомендовано провести работу по увеличению объемов продаж Аи-95 на бирже, так как в настоящее время наблюдается сезонное повышение спроса именно этой марки бензина", - добавляет ведомство.Ранее стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды превысила 57 тысяч рублей за тонну, что является максимальным уровнем с октября 2023 года
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Энергетика, РОССИЯ, СПбМТСБ, СПБ биржа, Бензин
ФАС потребует от нефтяников обосновать рост оптовой цены бензина Аи-95
ФАС потребует от нефтяников обосновать рост оптовой цены бензина Аи-95
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребует от нефтяников представить экономическое обоснование роста оптовой стоимости бензина Аи-95, сообщила пресс-служба ФАС.
"ФАС направит запрос в нефтяные компании с требованием представить информацию об экономическом обосновании роста оптовой стоимости на Аи-95. Вопрос обсуждался сегодня на Биржевом комитете ведомства", — говорится в сообщении.
"Также рекомендовано провести работу по увеличению объемов продаж Аи-95 на бирже, так как в настоящее время наблюдается сезонное повышение спроса именно этой марки бензина", - добавляет ведомство.
Ранее стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды превысила 57 тысяч рублей за тонну, что является максимальным уровнем с октября 2023 года
Цены на бензин Аи-92 в РФ достигли максимума с октября 2023 года