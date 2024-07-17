https://1prime.ru/20240717/benzin-850223275.html

ФАС потребует от нефтяников обосновать рост оптовой цены бензина Аи-95

ФАС потребует от нефтяников обосновать рост оптовой цены бензина Аи-95 - 17.07.2024, ПРАЙМ

ФАС потребует от нефтяников обосновать рост оптовой цены бензина Аи-95

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребует от нефтяников представить экономическое обоснование роста оптовой стоимости бензина Аи-95, сообщила... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T21:24+0300

2024-07-17T21:24+0300

2024-07-17T21:24+0300

энергетика

россия

спбмтсб

спб биржа

бензин

https://cdnn.1prime.ru/img/84249/14/842491496_0:38:3507:2011_1920x0_80_0_0_094a9a1137a40870c2062424d694ad50.jpg

МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребует от нефтяников представить экономическое обоснование роста оптовой стоимости бензина Аи-95, сообщила пресс-служба ФАС. "ФАС направит запрос в нефтяные компании с требованием представить информацию об экономическом обосновании роста оптовой стоимости на Аи-95. Вопрос обсуждался сегодня на Биржевом комитете ведомства", — говорится в сообщении. "Также рекомендовано провести работу по увеличению объемов продаж Аи-95 на бирже, так как в настоящее время наблюдается сезонное повышение спроса именно этой марки бензина", - добавляет ведомство.Ранее стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды превысила 57 тысяч рублей за тонну, что является максимальным уровнем с октября 2023 года

https://1prime.ru/20240717/benzin-850218253.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, спбмтсб, спб биржа, бензин