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Рынок меняется: какой бюджетный автомобиль теперь самый надежный

Рынок меняется: какой бюджетный автомобиль теперь самый надежный - 17.07.2024, ПРАЙМ

Рынок меняется: какой бюджетный автомобиль теперь самый надежный

Среди новых автомобилей, представленных на российском рынке, самым надежным можно назвать китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. А на вторичном - Ford... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T02:02+0300

2024-07-17T02:02+0300

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авто

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ford

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автоэксперт

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Среди новых автомобилей, представленных на российском рынке, самым надежным можно назвать китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. А на вторичном - Ford Focus. Об этом рассказал агентству “Прайм” руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.Владельцы Chery Tiggo 7 Pro Max тоже обращаются в сервис. Однако в 99% случаев проблемы возникают с электроникой, отмечает автоэксперт. При этом жалоб на работу двигателя и роботизированной коробки передач нет, хотя авто продается довольно давно. Цена в официальных сервисах - от 2,5 миллиона рублей за модели этого года.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЧто касается Ford Focus, то этот автомобиль, по мнению Носко, отличается “хорошей ремонтопригодностью”. Особенно, если речь идет о версиях с механической коробкой передач и 1,6-литровым мотором, а также версиях с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,4 литра. Такой автомобиль можно приобрести в среднем за 500 тысяч рублей, но он будет старше 15 лет и с большим пробегом.В целом большинство современных автомобилей достаточно надежны. Среди новинок следует обратить внимание на “китайцев”, ввезенных по официальным каналам: они адаптированы к российским условиям, а само производство давно поставлено на поток, что позволяет оперативно выявлять и устранять недостатки.В сегменте подержанных машин надежнее относительно свежие иномарки в возрасте до пяти лет, их стоимость стартует от 1 миллиона рублей. Но и в районе 500 тысяч можно найти неубитый экземпляр, если выбирать изначально простые модели долго работавших в России концернов (Renault, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Kia).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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