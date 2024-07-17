https://1prime.ru/20240717/chery-850186145.html
Рынок меняется: какой бюджетный автомобиль теперь самый надежный
Рынок меняется: какой бюджетный автомобиль теперь самый надежный - 17.07.2024, ПРАЙМ
Рынок меняется: какой бюджетный автомобиль теперь самый надежный
Среди новых автомобилей, представленных на российском рынке, самым надежным можно назвать китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. А на вторичном - Ford... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T02:02+0300
2024-07-17T02:02+0300
2024-07-17T02:02+0300
авто
китайские авто
chery tiggo 7 pro
chery
ford
эксклюзив
автоэксперт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850107053_0:1:3024:1702_1920x0_80_0_0_b9b483da22bd046382ea24255ee7290b.jpg
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Среди новых автомобилей, представленных на российском рынке, самым надежным можно назвать китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. А на вторичном - Ford Focus. Об этом рассказал агентству “Прайм” руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.Владельцы Chery Tiggo 7 Pro Max тоже обращаются в сервис. Однако в 99% случаев проблемы возникают с электроникой, отмечает автоэксперт. При этом жалоб на работу двигателя и роботизированной коробки передач нет, хотя авто продается довольно давно. Цена в официальных сервисах - от 2,5 миллиона рублей за модели этого года.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЧто касается Ford Focus, то этот автомобиль, по мнению Носко, отличается “хорошей ремонтопригодностью”. Особенно, если речь идет о версиях с механической коробкой передач и 1,6-литровым мотором, а также версиях с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,4 литра. Такой автомобиль можно приобрести в среднем за 500 тысяч рублей, но он будет старше 15 лет и с большим пробегом.В целом большинство современных автомобилей достаточно надежны. Среди новинок следует обратить внимание на “китайцев”, ввезенных по официальным каналам: они адаптированы к российским условиям, а само производство давно поставлено на поток, что позволяет оперативно выявлять и устранять недостатки.В сегменте подержанных машин надежнее относительно свежие иномарки в возрасте до пяти лет, их стоимость стартует от 1 миллиона рублей. Но и в районе 500 тысяч можно найти неубитый экземпляр, если выбирать изначально простые модели долго работавших в России концернов (Renault, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Kia).
https://1prime.ru/20240503/avto-847872772.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850107053_591:0:2860:1702_1920x0_80_0_0_e4e73c424c88233ad94636e8cef06d6d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, китайские авто, chery tiggo 7 pro, chery, ford, эксклюзив, автоэксперт
Авто, китайские авто, Chery Tiggo 7 PRO, Chery, Ford, Эксклюзив, автоэксперт
Рынок меняется: какой бюджетный автомобиль теперь самый надежный
Эксперт Носко: среди новинок авторынка в РФ самый надежный Chery Tiggo 7 Pro Max
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Среди новых автомобилей, представленных на российском рынке, самым надежным можно назвать китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. А на вторичном - Ford Focus. Об этом рассказал агентству “Прайм” руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.
Владельцы Chery Tiggo 7 Pro Max тоже обращаются в сервис. Однако в 99% случаев проблемы возникают с электроникой, отмечает автоэксперт. При этом жалоб на работу двигателя и роботизированной коробки передач нет, хотя авто продается довольно давно. Цена в официальных сервисах - от 2,5 миллиона рублей за модели этого года.
Что касается Ford Focus, то этот автомобиль, по мнению Носко, отличается “хорошей ремонтопригодностью”. Особенно, если речь идет о версиях с механической коробкой передач и 1,6-литровым мотором, а также версиях с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,4 литра. Такой автомобиль можно приобрести в среднем за 500 тысяч рублей, но он будет старше 15 лет и с большим пробегом.
В целом большинство современных автомобилей достаточно надежны. Среди новинок следует обратить внимание на “китайцев”, ввезенных по официальным каналам: они адаптированы к российским условиям, а само производство давно поставлено на поток, что позволяет оперативно выявлять и устранять недостатки.
В сегменте подержанных машин надежнее относительно свежие иномарки в возрасте до пяти лет, их стоимость стартует от 1 миллиона рублей. Но и в районе 500 тысяч можно найти неубитый экземпляр, если выбирать изначально простые модели долго работавших в России концернов (Renault, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Kia).
Отдали Россию китайцам: любимые европейские автомобили уходят в прошлое