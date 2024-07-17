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"Война близка". Президент Польши сделал дерзкое заявление о России
"Война близка". Президент Польши сделал дерзкое заявление о России - 17.07.2024, ПРАЙМ
"Война близка". Президент Польши сделал дерзкое заявление о России
Война России и НАТО может произойти при победе РФ в конфликте на Украине. Такое мнение выразил в интервью Wirtualna Polska президент Польши Анжей Дуда. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T13:04+0300
2024-07-17T13:04+0300
2024-07-17T13:04+0300
спецоперация на украине
анджей дуда
россия
нато
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Война России и НАТО может произойти при победе РФ в конфликте на Украине. Такое мнение выразил в интервью Wirtualna Polska президент Польши Анжей Дуда.Польскому лидеру задали вопрос, возможно ли поражение Украины в конфликте."Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка", - ответил он, добавив, что НАТО готова к потенциальным военным действиям.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее в беседе с изданием "Аргументы и факты" отмечал, что Россия намного сильнее, чем 20 лет назад. По его словам, страна сейчас лучше подготовлена к конфликту с Западом.
https://1prime.ru/20240717/nato-850206554.html
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анджей дуда, россия, нато
Спецоперация на Украине, Анджей Дуда, РОССИЯ, НАТО
"Война близка". Президент Польши сделал дерзкое заявление о России
Президент Польши Дуда: победа России на Украине может привести к войне с НАТО
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ.
Война России и НАТО может произойти при победе РФ в конфликте на Украине. Такое мнение выразил в интервью Wirtualna Polska
президент Польши Анжей Дуда.
Польскому лидеру задали вопрос, возможно ли поражение Украины в конфликте.
"Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка", - ответил он, добавив, что НАТО готова к потенциальным военным действиям.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее в беседе с изданием "Аргументы и факты" отмечал, что Россия намного сильнее, чем 20 лет назад. По его словам, страна сейчас лучше подготовлена к конфликту с Западом.
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