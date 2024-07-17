https://1prime.ru/20240717/duda-850209612.html

"Война близка". Президент Польши сделал дерзкое заявление о России

"Война близка". Президент Польши сделал дерзкое заявление о России - 17.07.2024, ПРАЙМ

"Война близка". Президент Польши сделал дерзкое заявление о России

Война России и НАТО может произойти при победе РФ в конфликте на Украине. Такое мнение выразил в интервью Wirtualna Polska президент Польши Анжей Дуда. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T13:04+0300

2024-07-17T13:04+0300

2024-07-17T13:04+0300

спецоперация на украине

анджей дуда

россия

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042467_0:73:2932:1722_1920x0_80_0_0_c05d6d3eb3b507560c8d94f9ec40f043.jpg

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Война России и НАТО может произойти при победе РФ в конфликте на Украине. Такое мнение выразил в интервью Wirtualna Polska президент Польши Анжей Дуда.Польскому лидеру задали вопрос, возможно ли поражение Украины в конфликте."Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка", - ответил он, добавив, что НАТО готова к потенциальным военным действиям.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее в беседе с изданием "Аргументы и факты" отмечал, что Россия намного сильнее, чем 20 лет назад. По его словам, страна сейчас лучше подготовлена к конфликту с Западом.

https://1prime.ru/20240717/nato-850206554.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

анджей дуда, россия, нато